Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a7799-c85d-4eb6-8b6d-b9abe2926c37","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","timestamp":"2019. október. 16. 12:40","title":"Marabu FékNyúz: Az anyjuk kipcsakját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3437e00-6554-4940-a5cd-4d73288c42f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hyperstealth olyan pajzsot fejlesztett ki, amely képes láthatatlanná tenni viselőjét. A különleges eszköz erőforrás nélkül működik, és bármilyen szituációban használható.","shortLead":"A Hyperstealth olyan pajzsot fejlesztett ki, amely képes láthatatlanná tenni viselőjét. A különleges eszköz erőforrás...","id":"20191017_quantum_stealth_pajzs_lathatatlan_hyperstealth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3437e00-6554-4940-a5cd-4d73288c42f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c2bd6-c4db-43bc-80cb-043d86cccce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_quantum_stealth_pajzs_lathatatlan_hyperstealth","timestamp":"2019. október. 17. 16:36","title":"Elkészült az embert láthatatlanná tévő anyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt támogatása miatt a gyártó nem tervezi javítani azokat.","shortLead":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt...","id":"20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac563adf-e229-472c-88ac-dc86305274b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","timestamp":"2019. október. 17. 08:03","title":"Ha ilyen wifi-routere van otthon, azonnal cserélje le, a gyártó is ezt javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO-nál tudják, hogy világszerte mennyien szerették John Travolta és Olivia Newton John 1978-as musicaljét, ezért berendeltek egy egész Grease-sorozatot.","shortLead":"Az HBO-nál tudják, hogy világszerte mennyien szerették John Travolta és Olivia Newton John 1978-as musicaljét, ezért...","id":"20191016_Sorozatban_ternek_vissza_a_Grease_iskolajaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8e6619-3468-47a8-82b2-b06801b0a7ff","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Sorozatban_ternek_vissza_a_Grease_iskolajaba","timestamp":"2019. október. 16. 12:11","title":"Sorozatban térnek vissza a Grease iskolájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","shortLead":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","id":"20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479c7da-8425-4d4e-bc09-1e8746b03ec8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","timestamp":"2019. október. 16. 13:37","title":"Nem tudja még lezárni Kenderesi zaklatási ügyét az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka első tisztán elektromos hajtásláncú modellje mintegy 400 kilométeres hatótávval rendelkezik. ","shortLead":"A svéd márka első tisztán elektromos hajtásláncú modellje mintegy 400 kilométeres hatótávval rendelkezik. ","id":"20191017_itt_a_volvo_elso_villanyautoja_egy_408_loeros_kompakt_divatterepjaro_xc40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddec16b-fbf9-4d29-b85c-63532d617ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_itt_a_volvo_elso_villanyautoja_egy_408_loeros_kompakt_divatterepjaro_xc40","timestamp":"2019. október. 17. 09:21","title":"Itt a Volvo első villanyautója, egy 408 lóerős kompakt divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","shortLead":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","id":"20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428f5b60-0908-4a38-a15e-64dfeb70ea19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","timestamp":"2019. október. 16. 19:34","title":"Áttört egy álomhatárt a londoni kokainpiac: évi egymilliárd fontot költenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és hiába hangoztatja a kormány és holdudvara, hogy sikert értek el, ez bukás, és el is mondjuk a két fő okát. ","shortLead":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és...","id":"20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f075f1c-3e76-4c9b-9f76-2a19a98c5b93","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","timestamp":"2019. október. 17. 06:30","title":"Bebizonyosodott, hogy a Fidesz-győzelemhez nem elég az adatbázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]