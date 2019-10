"A bűnözésnek nincs neme" című kampányával 22 uniós tagállam legkeresettebb női bűnözőit gyűjtötte össze az Europol, az Európai Rendőrségi Hivatal.

A kampányhoz látványos honlapot is készítettek a 22 körözöttről. Vannak köztük drogkereskedők, emberkereskedők, de előfordul a bűnlajstromban gyilkosság is. Svédország egy bolti tolvajjal nevezett, de ő is cseh nemzetiségű.

Magyarország legkeresettebb szökevénye Dudás Ildikó, akit kábítószer-kereskedelem és más bűncselekmények miatt keresnek, miután nem vonult be a börtönbe letölteni a rá kiszabott 6 éves szabadságvesztést.

Dudás bűntársaival a Balaton környékén kereskedett amfetaminnal és ecstasyval. (Police.hu)