[{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","shortLead":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","id":"20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60577c08-6c66-4f54-885c-90b06925c2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 16. 21:17","title":"Orbán Viktor megszólalt végre a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Apeninn Vagyonkezelő Nyrt. kötvényeket bocsátana ki, ehhez kérne felhatalmazást.","shortLead":"Az Apeninn Vagyonkezelő Nyrt. kötvényeket bocsátana ki, ehhez kérne felhatalmazást.","id":"20191016_Meszaros_es_Tiborcz_milliardokat_kernek_a_befektetoiktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de4e411-5504-44ba-b7ce-0388a2899b87","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Meszaros_es_Tiborcz_milliardokat_kernek_a_befektetoiktol","timestamp":"2019. október. 16. 13:09","title":"Mészáros és Tiborcz milliárdokat kérnek a befektetőiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették, hogy az megsemmisítsen olyan daganatokat, amelyeket az immunterápia más formái nem képesek észlelni.","shortLead":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették...","id":"20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577e756-6883-4eb2-a8a3-1a7c2babeb42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","timestamp":"2019. október. 17. 12:03","title":"GPS-ként mutat rá a rejtőzködő rákos sejtekre egy forradalminak ígérkező új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más kérdés, hogy hazánk eddig nem hívta le a teljes összeget. ","shortLead":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más...","id":"20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf2b491-57f8-4360-b124-e0dd4269a64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","timestamp":"2019. október. 17. 05:42","title":"Ilyen, amikor Brüsszel nem küld pénzt: 45,5 milliárd határvédelemre és a migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre, a német hatóság kiszállt a helyszínre.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre...","id":"20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30afbb53-a39e-4052-8ca0-b89963198d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 17. 10:33","title":"Videóra vették az állatkínzást a hamburgi laborban, most bezárhatják az intézményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","shortLead":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","id":"20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd4866-4305-44ff-8aa2-8f28177e802f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","timestamp":"2019. október. 17. 11:53","title":"Orbán nem szeretne női biztosjelöltet megnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c9e887-9bde-4d5d-9a44-2a26379ba355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hét van hátra a legnépszerűbb Skoda bemutatójáig.","shortLead":"Alig pár hét van hátra a legnépszerűbb Skoda bemutatójáig.","id":"20191017_Skoda_Octavia_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c9e887-9bde-4d5d-9a44-2a26379ba355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff81c7-798d-4551-8886-beb34be6cd08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Skoda_Octavia_2020","timestamp":"2019. október. 17. 12:20","title":"Elegánsabb lesz az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]