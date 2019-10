Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","shortLead":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","id":"20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ef1d49-f5ea-40bd-b5a0-72c8f3bef003","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","timestamp":"2019. október. 17. 14:44","title":"A New York Timesban védi Schmidt Mária a populizmust és Orbán illiberális rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zeneszerző-énekes – mondhatni – nem érzi a szív szavát.","shortLead":"A zeneszerző-énekes – mondhatni – nem érzi a szív szavát.","id":"20191018_Elton_John_Hatalmas_csalodas_volt_az_uj_Oroszlankiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57654cff-6c46-41a6-8d7f-a0ca4555fb14","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Elton_John_Hatalmas_csalodas_volt_az_uj_Oroszlankiraly","timestamp":"2019. október. 18. 12:21","title":"Elton John: Hatalmas csalódás volt az új Oroszlánkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","shortLead":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","id":"20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf88ac29-f55b-4af7-ab30-94187a45448e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Olyan pozíciót kapott a NATO-ban Mesterházy, amilyet magyar politikus még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon, a rendszer néhány órán belül kizárta őket, és visszalépni sem tudtak. A miértet egyelőre senki sem tudja, de volt, aki egy hónapig nem fért hozzá a fiókjához.","shortLead":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon...","id":"20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2b3ec-e229-4e65-9a3d-22a730494ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","timestamp":"2019. október. 17. 13:03","title":"Jelentették a Facebooknak a csalókat, cserébe őket tiltotta ki a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","shortLead":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","id":"20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a22e5a3-46b4-4342-86bc-62a1c9106a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","timestamp":"2019. október. 18. 14:05","title":"Magyar Nemzet: Spanyol ingatlant vett a volt kispesti MSZP-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","shortLead":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","id":"20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428f5b60-0908-4a38-a15e-64dfeb70ea19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","timestamp":"2019. október. 16. 19:34","title":"Áttört egy álomhatárt a londoni kokainpiac: évi egymilliárd fontot költenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti kokaingyanú főszereplője nem mondott le képviselői mandátumáról.","shortLead":"A kispesti kokaingyanú főszereplője nem mondott le képviselői mandátumáról.","id":"20191018_Lackner_Csaba_felfuggesztette_MSZPtagsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c500b8b-dc2a-400e-9c89-0ab66db31dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Lackner_Csaba_felfuggesztette_MSZPtagsagat","timestamp":"2019. október. 18. 11:15","title":"Lackner Csaba felfüggesztette MSZP-tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ma már sokkal tájékozottabbak, együttműködőbbek és tanultabbak vagyunk, mint amikor az „egy hajó, egy kapitány” szabály volt a bevett vezetési forma. Az alábbi írás szerzője sorba veszi, hogy a ma még rendhagyónak számító kollektív vezetés milyen előnyökkel járhat.","shortLead":"Ma már sokkal tájékozottabbak, együttműködőbbek és tanultabbak vagyunk, mint amikor az „egy hajó, egy kapitány” szabály...","id":"20191017_Vezethet_hat_vezerigazgato_egy_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf21960d-cb01-47fb-8179-8e32d20d15bf","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191017_Vezethet_hat_vezerigazgato_egy_ceget","timestamp":"2019. október. 17. 14:15","title":"Vezethet-e hat vezérigazgató egy céget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]