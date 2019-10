Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen közelről megmutatja, hogy de igen, sőt: sokkal többet.","shortLead":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen...","id":"201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911cf4b4-11d0-4108-98cd-2189ef8c50f8","keywords":null,"link":"/360/201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","timestamp":"2019. október. 20. 16:00","title":"Már a Z generációnak is van magyar kultfilmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését. Johnson nem önszántából lép.","shortLead":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését...","id":"20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcf4f6-bd52-43f2-b720-f047307aa82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","timestamp":"2019. október. 19. 22:13","title":"A Brexit elhalasztását kéri Boris Johnson az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","shortLead":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","id":"20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19c926-bd35-4a49-ba53-e03f4cca57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","timestamp":"2019. október. 20. 10:54","title":"Új szelek fújnak az ellenzéki győzelem után a képhamisításba keveredett bajai lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éven át lopott meg időseket egy nő, akit most elítéltek. Megesett, hogy családsegítőnek adta ki magát, és úgy jutott be a kiszemelt lakásba, de egy esetben a társaival elkábítottak egy egyedül élő áldozatot.","shortLead":"Két éven át lopott meg időseket egy nő, akit most elítéltek. Megesett, hogy családsegítőnek adta ki magát, és...","id":"20191021_Idos_embereket_fosztott_ki_egy_no_12_ev_fegyhazat_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0dbb44-71d9-4b28-a886-94b0291e9b89","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Idos_embereket_fosztott_ki_egy_no_12_ev_fegyhazat_kapott","timestamp":"2019. október. 21. 11:06","title":"Idős embereket fosztott ki egy nő, 12 év fegyházat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárásnak véli a vádakat. A gyanú szerint a képviselő fizetett volna egy másik jelöltnek 2018-ban, hogy lépjen vissza a javára. \r

\r

","shortLead":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta...","id":"20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927cd72-a6a8-4252-a511-7e0685b97fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","timestamp":"2019. október. 21. 12:43","title":"Varju László: \"Ez koncepciós eljárás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","shortLead":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","id":"20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97c1f8-6efb-46d6-be1d-dfed69d0b88a","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","timestamp":"2019. október. 20. 08:40","title":"Tíz éve nincs velünk a Gusztáv és a Vuk alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c59b5eb-a189-4f69-8b57-518e22241030","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.","shortLead":"A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.","id":"20191020_A_honap_vegeig_van_ido_a_banki_adategyeztetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c59b5eb-a189-4f69-8b57-518e22241030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6006d-80b5-4873-beb7-9b67256105d4","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_honap_vegeig_van_ido_a_banki_adategyeztetesre","timestamp":"2019. október. 20. 13:03","title":"A hónap végéig van idő a banki adategyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai Harley-Davidson, amit elárvereznek.\r

\r

","shortLead":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai...","id":"20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e2e2-d3d2-4e52-ba2e-62657e9434e4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","timestamp":"2019. október. 21. 12:36","title":"Ugandai árvaház és iskola épül a Ferenc pápa által aláírt Harley-Davidson árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]