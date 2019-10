Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","shortLead":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","id":"20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f927d5-7b4a-42b4-b72c-178e7fd140d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","timestamp":"2019. október. 21. 09:46","title":"Vasúti munkagéppel ütközött, a helyszínen életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69665da6-da0e-4bca-bf40-89045a1bd885","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ólomterheltség hatására romlik a fiatalok alvásminősége, ami befolyásolja kognitív képességeiket – állapította meg a Michigani Egyetem kutatása.","shortLead":"Az ólomterheltség hatására romlik a fiatalok alvásminősége, ami befolyásolja kognitív képességeiket – állapította meg...","id":"20191019_fiatalok_alvasminosege_romlas_olomterheltseg_element","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69665da6-da0e-4bca-bf40-89045a1bd885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bad0ef-867d-4ad4-9c81-f8468ab17a14","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_fiatalok_alvasminosege_romlas_olomterheltseg_element","timestamp":"2019. október. 19. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért alszanak egyre rosszabbul a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","shortLead":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","id":"20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4469743f-50f3-4a50-9920-51abc1a65036","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","timestamp":"2019. október. 20. 15:17","title":"Háromezer éves óegyiptomi szarkofágokat találtak Luxorban, bennük ép múmiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7dac6c-a813-4006-b04d-4ee3501fdb76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes kormánypárti képviselőknek régóta csípte a szemét, hogy a nem kormánypárti orgánumok munkatársai nem átallnak kérdéseket feltenni nekik a parlamentben. 