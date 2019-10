Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely zöld és szabad fővárost ígért október 23-i beszédében. Friss BL-eredmények és időjárási kilátások a hvg360 reggeli hírösszefoglalójában. ","shortLead":"Karácsony Gergely zöld és szabad fővárost ígért október 23-i beszédében. Friss BL-eredmények és időjárási kilátások...","id":"20191024_Radar360_Orban_visszafogott_volt_Borkai_el_sem_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5e16e-1932-4080-be06-7b77e78dffac","keywords":null,"link":"/360/20191024_Radar360_Orban_visszafogott_volt_Borkai_el_sem_ment","timestamp":"2019. október. 24. 08:00","title":"Radar360: Orbán visszafogott volt, Borkai el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","shortLead":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","id":"20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b529eff-4886-4c0a-8591-741559ac4dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","timestamp":"2019. október. 22. 19:33","title":"Ősi ragasztót használhatott a neandervölgyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai, egyesüljetek!\" jelmondat nélkül jelent meg. A Népszavánál, a magyar szakszervezetek lapjánál ezt csak majdnem két hónap múlva, december 16-án lépték meg. Múltutazás 1989-be.","shortLead":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai...","id":"20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009d4fe-aa14-41d2-9071-406c845dbe2b","keywords":null,"link":"/360/20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","timestamp":"2019. október. 23. 10:30","title":"30 évvel ezelőtt a világ proletárjai már csak a Népszava címlapján egyesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","shortLead":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","id":"20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806b8b5-cb80-4c13-9eff-c842017a560e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 22. 18:47","title":"Két nyomozás is folyik a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról beszélt, miért veszítette el a fővárost a Fidesz október 13-án. Kiderült, hogy ma már úgy érzi, Göncz Árpád köztársasági elnökké választása talán nem volt jó ötlet, egyébként pedig Biszku Béla “egy utolsó, mocskos gyilkos.”","shortLead":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról...","id":"20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b820e7d-20fa-4657-a154-f5b229fedbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","timestamp":"2019. október. 22. 21:20","title":"Kövér: Sajtószabadság van, nagyobb is, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 28 fok is lehet.","shortLead":"Akár 28 fok is lehet.","id":"20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6b46e0-c423-4ce3-8d6b-0e42a4aad596","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","timestamp":"2019. október. 24. 05:11","title":"Még kitart a nyárias meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után az egyik képviselőt kórházba szállították.","shortLead":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után...","id":"20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1405ee4c-0688-4183-9800-b445a6fc489e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","timestamp":"2019. október. 23. 22:18","title":"Zúzódásokat szenvedett a kórházba szállított DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron sokkötetes életműve, amely mindenki forradalomképét átalakítja, aki hagyja, hogy hasson rá a valóság. Most a női szemszöggel foglalkozik.","shortLead":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron...","id":"201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52c20-0c3c-400e-90c8-4956268af39f","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","timestamp":"2019. október. 22. 15:01","title":"Tabudöntő könyv jelent meg az 56-os Pesti lányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]