[{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","shortLead":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","id":"20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eea682-7351-4c0e-b3f1-00a158c50542","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","timestamp":"2019. október. 24. 14:39","title":"Megszólalt az ukrán nagykövet, arról, hogy Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivizsgálta Indonézia a tavalyi Lion Air-légikatasztrófát: az indonéziai balesetben a Boeing 737 Max típusú repülőgép felszállás után repült bele a tengerbe, 189 ember halálát okozva.","shortLead":"Kivizsgálta Indonézia a tavalyi Lion Air-légikatasztrófát: az indonéziai balesetben a Boeing 737 Max típusú repülőgép...","id":"20191025_Kamikazet_csinalt_a_Boeingbol_a_sajat_szamitogepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c28a26-0d2a-400f-b9dd-90bb08500f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_Kamikazet_csinalt_a_Boeingbol_a_sajat_szamitogepe","timestamp":"2019. október. 25. 11:02","title":"Kamikazét csinált a Boeingből a saját számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","shortLead":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","id":"20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0900cfb5-755b-4698-9dd2-82ff259ba7ff","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","timestamp":"2019. október. 24. 18:58","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szombattól korlátozzák a járművek sebességét, kötelezővé teszik a felszereléseket, és azt is meghatározzák, hol lehet közlekedni a rollerekkel.","shortLead":"Szombattól korlátozzák a járművek sebességét, kötelezővé teszik a felszereléseket, és azt is meghatározzák, hol lehet...","id":"20191025_franciaorszag_kresz_elektromos_roller_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cceee3fe-69da-4c0e-b7fd-51a74822698f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_franciaorszag_kresz_elektromos_roller_szabalyozas","timestamp":"2019. október. 25. 16:48","title":"Befenyítik az elektromos rollerek használóit Franciaországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott híreket lehet majd olvasni.","shortLead":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott...","id":"20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58016e29-5947-4fff-8d55-fd40201a423b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","timestamp":"2019. október. 25. 11:33","title":"Nagy bejelentésre készül még pénteken a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","shortLead":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","id":"20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8098a430-b286-4d49-80ed-cf19a7c86bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","timestamp":"2019. október. 24. 13:33","title":"Már Debrecen belterületén is növöget a \"homokterületek új pestise\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt határidőre befizeti, és lemond a fellebbezés jogáról.","shortLead":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt...","id":"20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c48f48-e727-4c84-bcb8-b444ac6aa239","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","timestamp":"2019. október. 24. 10:35","title":"Elmagyarázta a NAV, hogy úszható meg az adóbírság fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault román márkájának elérhető árú divatterepjárója a jelek szerint igen kelendő az európai piacokon.","shortLead":"A Renault román márkájának elérhető árú divatterepjárója a jelek szerint igen kelendő az európai piacokon.","id":"20191024_europat_a_golf_uralja_de_ott_liheg_a_nyakaban_a_duster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e94203-aafa-4254-9aba-e46f6592155d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_europat_a_golf_uralja_de_ott_liheg_a_nyakaban_a_duster","timestamp":"2019. október. 24. 07:59","title":"Európát a Golf uralja, de ott liheg a nyakában a Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]