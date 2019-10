Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","shortLead":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","id":"20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93efbc-9b72-434e-8178-d848864e3042","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","timestamp":"2019. október. 23. 13:20","title":"Hivatalosan is visszavonták a törvényjavaslatot, amely miatt Hongkongban hónapok óta tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után az egyik képviselőt kórházba szállították.","shortLead":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után...","id":"20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1405ee4c-0688-4183-9800-b445a6fc489e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","timestamp":"2019. október. 23. 22:18","title":"Zúzódásokat szenvedett a kórházba szállított DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9cb5b2-5476-475e-ade8-e4751c003742","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1956 hősei tudták, ha folytatódik a szovjet világ, a magyar életből semmi nem marad - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Zeneakadémián mondott ünnepi beszédében. 