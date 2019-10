Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","shortLead":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","id":"20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e52d41-7756-4a86-bace-2564445dcca7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Norvégiában a legjobb nőnek lenni, Magyarország távol az élmezőnytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Városligetbe tervezett épület átadása 2020 nyarára csúszhat.","shortLead":"A Városligetbe tervezett épület átadása 2020 nyarára csúszhat.","id":"20191025_17_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_haza_mert_rossz_uveget_valasztottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cbb2f2-7934-44e3-8b36-a7673b8b42aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_17_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_haza_mert_rossz_uveget_valasztottak","timestamp":"2019. október. 25. 18:09","title":"1,7 milliárddal drágult a Magyar Zene Háza, mert rossz üveget választottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Mohács új polgármestere, a posztért egyedüliként induló Csorbai Ferenc (MSZP) azt szeretné, ha a pénteken megalakult képviselő-testület minden tagja együttműködne vele a következő fél évben. Pávkovics Gábor, a Fidesz-KDNP képviselője azt mondta, a jogszabály alapján hat hónap múlva szeretnék feloszlatni a testületet új helyhatósági választás kiírása érdekében, addig pedig arra törekszenek, hogy biztosítsák a város működőképességét. ","shortLead":" Mohács új polgármestere, a posztért egyedüliként induló Csorbai Ferenc (MSZP) azt szeretné, ha a pénteken megalakult...","id":"20191025_fidesz_mohacs_onkormanyzati_valasztas_szeko_jozsef_csorbai_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2eeb6e-4abe-499b-92f0-a5b4862e7ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_fidesz_mohacs_onkormanyzati_valasztas_szeko_jozsef_csorbai_ferenc","timestamp":"2019. október. 25. 17:47","title":"A Fidesz új választás kiírását szeretné Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs egy újabb interjúban hangoztatta, hogy a kormány nem épít meg semmi olyat, amit a főváros nem akar. ","shortLead":"Fürjes Balázs egy újabb interjúban hangoztatta, hogy a kormány nem épít meg semmi olyat, amit a főváros nem akar. ","id":"20191025_furjes_balazs_kormanybiztos_alternativ_varoshaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0eb9df-44a5-44bc-9b75-e185b45d00b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_furjes_balazs_kormanybiztos_alternativ_varoshaza","timestamp":"2019. október. 25. 16:35","title":"Nem akar alternatív városházát kiépíteni a budapesti kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok számos különböző navigációs megoldást használhatnak vezetés közben. Körbejártuk, hogy ezek milyen előnyökkel és hátrányokkal bírnak. ","shortLead":"Az autósok számos különböző navigációs megoldást használhatnak vezetés közben. Körbejártuk, hogy ezek milyen előnyökkel...","id":"20191025_uj_auto_beepitett_navigacio_vs_android_auto_apple_carplay_elonyok_hatranyok_in_car_infotainment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890dc3cf-cf81-4580-8351-81111dadc0fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_uj_auto_beepitett_navigacio_vs_android_auto_apple_carplay_elonyok_hatranyok_in_car_infotainment","timestamp":"2019. október. 25. 12:00","title":"A mobil megöli a beépített navigációt? Van értelme új autóba ilyet kérni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","shortLead":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","id":"20191025_Csillag_szuletik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3049c0c6-d693-4150-a494-3ac83fa53c63","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Csillag_szuletik","timestamp":"2019. október. 25. 11:10","title":"Tóta W.: Csillag születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép hátteret. ","shortLead":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép...","id":"20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc099a0d-3bc4-4e38-bf48-5abbca6935b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","timestamp":"2019. október. 26. 08:45","title":"A Várkertnél bukkant fel egy még nem is kapható BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54dda4d-ed13-420e-b055-5d9190d96b9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül megállapodtak egy kisebb összegben, de az önkormányzati választások miatt egyelőre áll a tárgyalás. ","shortLead":"Végül megállapodtak egy kisebb összegben, de az önkormányzati választások miatt egyelőre áll a tárgyalás. ","id":"20191025_Karterites_motoros_ferfi_korhadt_fa_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e54dda4d-ed13-420e-b055-5d9190d96b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fe3c8a-fcff-4561-921b-2ce20b0fbcc8","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Karterites_motoros_ferfi_korhadt_fa_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 25. 12:05","title":"22 milliós kártérítést kért a férfi, akire rázuhant egy faág, és eltört a gerince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]