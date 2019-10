Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","shortLead":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","id":"20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0900cfb5-755b-4698-9dd2-82ff259ba7ff","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","timestamp":"2019. október. 24. 18:58","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő rendes EU-csúcs első napját nézte ki Boris Johnson.","shortLead":"A következő rendes EU-csúcs első napját nézte ki Boris Johnson.","id":"20191024_December_kozepen_tartana_valasztasokat_a_brit_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61439b43-44d8-4bac-bb8b-bd51c3637802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_December_kozepen_tartana_valasztasokat_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 24. 18:20","title":"December közepén tartana választásokat a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán megkapja a kért és megígért bővítési biztosságot, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel kapitulált előtte.","shortLead":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán...","id":"201943_az_orosz_medve_torokmeze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c97ca89-4d3e-4b9f-963e-e9a8d1c67170","keywords":null,"link":"/360/201943_az_orosz_medve_torokmeze","timestamp":"2019. október. 24. 15:00","title":"Erdogan Szíriára támadt, Orbán is újabb csapást mért az unióra és a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA egykori elnöke a Magyar Sportújságírók Szövetségének meghívására érkezett Budapestre.","shortLead":"A FIFA egykori elnöke a Magyar Sportújságírók Szövetségének meghívására érkezett Budapestre.","id":"20191024_Blatter_Semmit_nem_bantam_meg_mert_a_megbanasnak_nincs_ertelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0a978-a582-4406-bd17-f955fdc781c8","keywords":null,"link":"/sport/20191024_Blatter_Semmit_nem_bantam_meg_mert_a_megbanasnak_nincs_ertelme","timestamp":"2019. október. 24. 21:51","title":"Blatter: \"Semmit nem bántam meg, mert a megbánásnak nincs értelme\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap címlapon hozza a volt LMP-vezetőt.","shortLead":"A kormánypárti lap címlapon hozza a volt LMP-vezetőt.","id":"20191025_Schiffer_A_Fidesz_legyozheto_az_ellenzek_kormanykeptelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3239745c-8add-4c4d-956a-240cad70fdb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Schiffer_A_Fidesz_legyozheto_az_ellenzek_kormanykeptelen","timestamp":"2019. október. 25. 07:19","title":"Schiffer: A Fidesz legyőzhető, az ellenzék kormányképtelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak a 700 ezer embernek hirdetnek új tarifákat napokon belül, akiknek január elsejei évfordulós a szerződésük. Az alkuszok nagy drágulást várnak.","shortLead":"Annak a 700 ezer embernek hirdetnek új tarifákat napokon belül, akiknek január elsejei évfordulós a szerződésük...","id":"20191024_Otodevel_is_megnohet_a_kgfb_dija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab92f8a-896a-4499-b667-263dfa94ea5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Otodevel_is_megnohet_a_kgfb_dija","timestamp":"2019. október. 24. 19:53","title":"Ötödével is megugorhat a kötelező biztosítás díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra villanymotort.","shortLead":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra...","id":"20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dabea-5383-4250-8c5c-145c9cc673ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","timestamp":"2019. október. 25. 11:21","title":"300+ lóerős Nissan Leafet mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben felrobbant szupernóvával.","shortLead":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben...","id":"20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab4d94d-78f3-4ba8-bba7-9bdf64371fda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","timestamp":"2019. október. 25. 09:03","title":"447 éve robbant fel a szupernóva, és még mindig fantasztikus látványt nyújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]