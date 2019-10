Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint a teljes népesség körében teljes összefogás esetén már jobb eredményt tudna elérni az ellenzék. ","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint a teljes népesség körében teljes összefogás esetén már jobb eredményt tudna elérni...","id":"20191028_Publicus_Az_ellenzek_egyutt_mar_erosebb_mint_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5aa46d6-697f-402d-abc6-013f440ddf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Publicus_Az_ellenzek_egyutt_mar_erosebb_mint_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 28. 07:05","title":"Publicus: Az ellenzék együtt már erősebb, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a3e56-b73b-4c62-9997-a58af8b21b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél. A feltételezett elkövetőt a rendőrség üldözőbe vette és az otthona közelében előállította – közölték rendőrségi források.","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél...","id":"20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02dd64c-72fe-4b41-bb17-8f8509e55756","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 28. 18:02","title":"Mecsetnél lövöldöztek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihirdetik a klímavészhelyzetet, dönteni fognak az átláthatóságról és az utazási kedvezményekről, viszont a Tiborcz-adóról még nem.","shortLead":"Kihirdetik a klímavészhelyzetet, dönteni fognak az átláthatóságról és az utazási kedvezményekről, viszont...","id":"20191028_Kiderult_mirol_fognak_targyalni_Karacsony_Gergelyek_az_alakulo_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2df0aff-f17f-4ee1-bfea-8eb64668088e","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kiderult_mirol_fognak_targyalni_Karacsony_Gergelyek_az_alakulo_ulesen","timestamp":"2019. október. 28. 14:01","title":"Kiderült, miről fognak tárgyalni Karácsony Gergelyék az alakuló ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült letörni a francia államfő ellenállását.","shortLead":"Sikerült letörni a francia államfő ellenállását.","id":"20191028_brexit_tusk_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02897262-e459-48d5-a145-bf6b50ba8130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_brexit_tusk_halasztas","timestamp":"2019. október. 28. 10:39","title":"Megvan az EU jóváhagyása, 2020. január 31-e a Brexit legújabb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","shortLead":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","id":"20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a3f24b-7103-45f6-959f-22cb2b2f2eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","timestamp":"2019. október. 27. 12:27","title":"Háromszáz kocsit ellenőriztek Angyalföldön egy gyorsulásiverseny-razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cedf24a-3ad2-4eac-af8c-7533b30b5749","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terjeszkedik Tiffán Zsolt cégbirodalma. Cégtársa sem esett messze a kormánypárttól.","shortLead":"Terjeszkedik Tiffán Zsolt cégbirodalma. Cégtársa sem esett messze a kormánypárttól.","id":"201943_dravaparti_fideszes_boraszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cedf24a-3ad2-4eac-af8c-7533b30b5749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7350e1c-71f4-4954-a252-1188448d0a2f","keywords":null,"link":"/360/201943_dravaparti_fideszes_boraszok","timestamp":"2019. október. 28. 16:00","title":"Fideszes borban az igazság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő, 2020. január 31-e előtt is kiléphet az unióból, ha addig a felek ratifikálják a távozásról szóló egyezményt – írta a The Guardian, amelynek újságírói belenézhettek az EU-által készülő dokumentumba. Az Eu hétfőn nyilatkozik hivatalosan a hosszabbítás ügyében.","shortLead":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő...","id":"20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de929489-7eb5-4991-9ff3-9ea6cce2b179","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","timestamp":"2019. október. 27. 20:09","title":"Három hónappal meghosszabbítja az EU a Brexit-határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]