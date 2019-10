Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült Törökbálinton.","shortLead":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült...","id":"20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806eb42a-9646-4067-b945-7e47db703d18","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","timestamp":"2019. október. 29. 07:58","title":"Két új állomással megduplázták a magyar Tesla Superchargereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","shortLead":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","id":"20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fe3c2e-d9b5-4c95-b068-de03cd6f8c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","timestamp":"2019. október. 28. 10:01","title":"A személyi azonosítót és a lakcímet is tartalmazza majd az eSzemélyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább bosszantó, mint veszélyes a ténykedésük, de azért nem árt letörölni őket. Az App Store-ból már eltávolították valamennyit.","shortLead":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább...","id":"20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a34a6cd-e718-4c52-90c5-d59652637bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","timestamp":"2019. október. 28. 12:03","title":"17 app a listán: ha letöltötte ezeket az iPhone-jára, gyorsan törölje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","shortLead":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","id":"20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b99e80-bf88-4517-99c3-80e9340bcfcf","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","timestamp":"2019. október. 29. 14:29","title":"Vona Gábor kilépett a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caeb776-4e9e-44b4-9222-364a504766cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg október 31-ig maradt volna 20 kilométeres magasságban a Samsung és a Raven Industries közös szerkezete, de a projekt néhány nap után véget ért.","shortLead":"Eredetileg október 31-ig maradt volna 20 kilométeres magasságban a Samsung és a Raven Industries közös szerkezete, de...","id":"20191028_samsung_galaxy_s10_5g_urszelfi_space_selfie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8caeb776-4e9e-44b4-9222-364a504766cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa8226e-ea8a-4f2d-9fd5-3775d9e00ab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_samsung_galaxy_s10_5g_urszelfi_space_selfie","timestamp":"2019. október. 28. 09:33","title":"Drámai véget ért a Samsung űrszelfi-projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bcc181-c9b5-4367-94df-d40f49403694","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül publikált dokumentáció szerint a Microsoft nem csak a hajtogathatós eszközöket vezérelné új, Windows 10X nevű operációs rendszerével, hanem a laptopokra is ez a Windows-kiadás kerülhet.","shortLead":"Egy véletlenül publikált dokumentáció szerint a Microsoft nem csak a hajtogathatós eszközöket vezérelné új, Windows 10X...","id":"20191029_microsoft_windows_10x_laptop_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bcc181-c9b5-4367-94df-d40f49403694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e899436-2fcf-4bd9-a38f-095f4fccbd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_microsoft_windows_10x_laptop_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 29. 08:03","title":"Laptopot használ? Készüljön, újfajta Windows-rendszer jöhet rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság fellebbezett Jurij C. letartóztatásának megszüntetése ellen.","shortLead":"A vádhatóság fellebbezett Jurij C. letartóztatásának megszüntetése ellen.","id":"20191028_ugyeszseg_fellebbezes_bunugyi_felugyelet_letartoztatas_viking_sigyn_hableany_jurij_c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaaf997-02e0-4f67-8244-be3391912aef","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_ugyeszseg_fellebbezes_bunugyi_felugyelet_letartoztatas_viking_sigyn_hableany_jurij_c","timestamp":"2019. október. 28. 15:16","title":"Rács mögött tartaná a Viking kapitányát az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről. Az első teszt hamarosan meg is kezdődik.","shortLead":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről...","id":"20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898ee3b-c69a-4498-9c9d-c030b4db4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Kipróbálják az oroszok, milyen lenne az országot levágni az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]