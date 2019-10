Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a19cd0c-eab6-4d17-96ee-2f499c8e0055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök kaptak egy fülest, hogy két férfi házában is fegyverek vannak.","shortLead":"A rendőrök kaptak egy fülest, hogy két férfi házában is fegyverek vannak.","id":"20191031_Illegalisan_tartott_fegyverek_miatt_csapott_le_a_TEK_ket_helyen_is_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a19cd0c-eab6-4d17-96ee-2f499c8e0055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c081a67d-8ba4-4965-a6ca-bbe376359c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Illegalisan_tartott_fegyverek_miatt_csapott_le_a_TEK_ket_helyen_is_Borsodban","timestamp":"2019. október. 31. 09:55","title":"Illegálisan tartott fegyverek miatt csapott le a TEK két helyen is Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7349e487-8af1-4934-99ae-7d883fd93ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a kisfiú édesanyja jelentette be a Facebookon","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja jelentette be a Facebookon","id":"20191029_Megkapta_az_eletmento_infuziot_Zente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7349e487-8af1-4934-99ae-7d883fd93ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad030770-af72-4cd6-945f-5dc2d8e073a4","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Megkapta_az_eletmento_infuziot_Zente","timestamp":"2019. október. 29. 10:54","title":"Megkapta az életmentő infúziót Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","shortLead":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","id":"20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc491e7-b569-4802-98b6-dbaaa758cd2f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","timestamp":"2019. október. 30. 07:34","title":"Az önkormányzat ad lakást a dabasi házaspárnak, akinek házát tönkretette egy kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","shortLead":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","id":"20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a406c-c83d-456b-87bf-c0fad254669a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","timestamp":"2019. október. 29. 16:15","title":"Csalóakadémia: vicces kisfilmekben figyelmeztetnek a bűnözők trükkjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért.”","shortLead":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg...","id":"20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda29722-44ed-412a-8027-dbafaea43aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:38","title":"Baji Balázs megijedt, amikor megtudta, hogy elmaradhat a budapesti atlétikai vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást, az egyik ilyen a korrupció elleni harc. ","shortLead":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást...","id":"20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a5148c-4987-49b2-a4b0-84cfcbc2592e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","timestamp":"2019. október. 30. 12:14","title":"Fekete-Győr András: Harcolni kell a Lackner Csaba-félékkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a434a-b1dc-4633-ade4-a7685ca668c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint negyvenen meghaltak Kelet-Pakisztánban, mert egy illegálisan beüzemelt főzőlap miatt tűz ütött ki egy vasúti kocsiban.","shortLead":"Több mint negyvenen meghaltak Kelet-Pakisztánban, mert egy illegálisan beüzemelt főzőlap miatt tűz ütött ki egy vasúti...","id":"20191031_pakisztan_tuz_vasuti_kocsi_gazpalack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a434a-b1dc-4633-ade4-a7685ca668c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef353a24-c74e-4ad8-a79b-b80d360fd0d6","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_pakisztan_tuz_vasuti_kocsi_gazpalack","timestamp":"2019. október. 31. 07:41","title":"Rengetegen meghaltak egy lángba borult vasúti kocsiban Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A tét 3 milliárd dollár, melyet Ukrajna tranzitdíjként számolhatna el. Meg persze Európa jelentős részének, így Magyarországnak a gázellátása. ","shortLead":"A tét 3 milliárd dollár, melyet Ukrajna tranzitdíjként számolhatna el. Meg persze Európa jelentős részének...","id":"20191029_Ujrakezdodtek_a_gaztargyalasok_az_ukranok_es_az_oroszok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ad236c-3859-47b4-a343-c87dcff747eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Ujrakezdodtek_a_gaztargyalasok_az_ukranok_es_az_oroszok_kozott","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Újrakezdődtek a gáztárgyalások az ukránok és az oroszok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]