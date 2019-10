Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti hírösszefoglalója.
2019. október. 31. 17:30
Radar 360: bevásárolt az állam a Telenorba, Kövér Lenin-fiúkat emleget A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is érdekes, mit sikerül kifőznie a videomegosztó egyik kitalálójának, aki új dolgon töri a fejét.
2019. október. 30. 08:03
Ingyenes új oldalt indít a YouTube kitalálója, ez is nagyot szólhat Ezért is érdekes, mit sikerül kifőznie a videomegosztó egyik kitalálójának, aki új dolgon töri a fejét.","shortLead":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában az orosz elnöknek? Németh András és Gergely Márton videóban elemezik a Putyin-látogatás hátterét.
2019. október. 30. 07:00
Putyinnak csak addig fontos Magyarország, amíg az EU tagja Németh András és Gergely Márton videóban elemezik a Putyin-látogatás hátterét.","shortLead":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában...","id":"20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36953f14-0872-4a3d-a359-40da7b4ce597","keywords":null,"link":"/360/20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","timestamp":"2019. október. 30. 07:00","title":"Putyinnak csak addig fontos Magyarország, amíg az EU A férjével az Instagramon mutatták be a legkisebb fiukat.
2019. október. 30. 11:46
Ricky Martin négyszeres apa lett lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple három hónap alatt 64 milliárd dollárt szedett össze, mindezt úgy, hogy az iPhone-okból 3 milliárd dollárral kevesebb bevétele keletkezett a cégnek.","shortLead":"Az Apple három hónap alatt 64 milliárd dollárt szedett össze, mindezt úgy, hogy az iPhone-okból 3 milliárd Az Apple három hónap alatt 64 milliárd dollárt szedett össze, mindezt úgy, hogy az iPhone-okból 3 milliárd dollárral kevesebb bevétele keletkezett a cégnek.
2019. október. 31. 13:33
Kevesebb iPhone fogyott, mégis ömlik a pénz az Apple-höz Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és a fúrógép megszereléséért.
2019. október. 31. 08:38
Két fóliasátorban termesztett füvet a tatabányai férfi A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső hajóorvos 1908-ban készült fényképeiből rendeztek kiállítást.
2019. október. 31. 15:15
Egy magyar mutatta meg Koreát a koreaiaknak Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.
2019. október. 31. 16:58
Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten mexikói munkások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]