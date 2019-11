Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek. Mobiltelefon sem volt náluk, mégis túlélték a kalandot. A \"mentőakcióról\" videó is készült.","shortLead":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek...","id":"20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd55ce57-e452-4a17-81c4-729e1f2b71cc","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","timestamp":"2019. november. 03. 09:26","title":"Így menekült meg csodával határos módon négy orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföldén, ahol az önkormányzati választást megelőzően, rövid idő alatt, több mint 50 százalékkal növekedett a bejelentkezettek száma.","shortLead":"A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala...","id":"20191103_Tul_sok_volt_az_atjelentkezes__megismetlik_a_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28adca66-fede-424f-a9f4-0b8aff738e13","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Tul_sok_volt_az_atjelentkezes__megismetlik_a_valasztast","timestamp":"2019. november. 03. 10:38","title":"Túl sok volt az átjelentkezés - megismétlik a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","shortLead":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","id":"20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170d54-0bd4-49a2-bfce-5f90b9079b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","timestamp":"2019. november. 02. 19:44","title":"Katakombában misézett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","shortLead":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","id":"20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9e12f-e296-46d9-afdb-5d2ab99e1a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","timestamp":"2019. november. 02. 17:56","title":"Az 1944-es délvidéki népirtásra emlékeztek Szabadkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1356cfcf-1a74-451b-84ce-609dfe2b507a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehet, hogy a kutyának jó, de a gazdinak tudnia kell, hogy kockázatot vállal. Ezúttal svájci kutatók csatlakoztak azokhoz, akik kimutatták, hogy veszélyes kórokozókat terjeszthet, ha nyers hússal etetik az ebeket.","shortLead":"Lehet, hogy a kutyának jó, de a gazdinak tudnia kell, hogy kockázatot vállal. Ezúttal svájci kutatók csatlakoztak...","id":"201944_veszelyes_kutyaeledel_nyers_igazsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1356cfcf-1a74-451b-84ce-609dfe2b507a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6652e21e-f034-42db-b03b-ca7655ceeb5f","keywords":null,"link":"/360/201944_veszelyes_kutyaeledel_nyers_igazsag","timestamp":"2019. november. 02. 12:15","title":"Hiába örül a kutya a nyers húsnak, a gazdi sokat kockáztathat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek a belvárosban. Ők a Légió Hungária tagjai. Róluk beszélgettünk a hvg.hu heti közéleti podcastjában.","shortLead":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek...","id":"20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5515805e-5aef-4930-9e90-b9a2f3007ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","timestamp":"2019. november. 02. 16:00","title":"Fülke: Aktivizálódik a faji felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","shortLead":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","id":"20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebf21-9565-4d1b-9838-8636b6bf02ee","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","timestamp":"2019. november. 02. 19:10","title":"Nyert az angol éllovas és a címvédő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szintén kevesebb fizetéssel is beérnénk, ha dolgozhatnánk otthonról. ","shortLead":"Szintén kevesebb fizetéssel is beérnénk, ha dolgozhatnánk otthonról. ","id":"20191102_Fizetesunk_egy_reszerol_is_lemondanank_csak_legyen_jobb_a_fonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac204dc-17f3-42c7-afe7-fa0a0017c94f","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Fizetesunk_egy_reszerol_is_lemondanank_csak_legyen_jobb_a_fonok","timestamp":"2019. november. 02. 10:23","title":"Fizetésünk egy részéről is lemondanánk, csak legyen jobb a főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]