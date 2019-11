Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várföldéről van szól, ahol a két polgármesterjelölt egymásra mutogat.","shortLead":"Várföldéről van szól, ahol a két polgármesterjelölt egymásra mutogat.","id":"20191102_Tovabbra_sem_talalnak_82_rejtelyes_idegent_akik_miatt_meg_kell_ismetelni_az_onkormanyzati_valasztast_Zala_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2d12e0-fcb9-40b2-ad21-7d467432edd6","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Tovabbra_sem_talalnak_82_rejtelyes_idegent_akik_miatt_meg_kell_ismetelni_az_onkormanyzati_valasztast_Zala_megyeben","timestamp":"2019. november. 02. 13:29","title":"Továbbra sem találnak 82 rejtélyes idegent, akik miatt meg kell ismételni az önkormányzati választást Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","id":"20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3fcef4-740c-4679-abdb-d5bf58114d94","keywords":null,"link":"/sport/20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. november. 02. 12:13","title":"Világbajnoki címvédés küszöbén Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós gokartozást.","shortLead":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós...","id":"20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551f594-af43-4de9-8f17-097d52c98cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","timestamp":"2019. november. 02. 18:03","title":"Remek újdonsággal állt elő a Nintendo a Mario Kart Tourhoz, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, van olyan település, ahol az átlagos szint az 1600 forintot is meghaladja - derül ki a Trenkwalder és a BDO Magyarország közös közleményéből.","shortLead":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére...","id":"20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7690dc9-17c2-4158-88dc-821c0f927a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","timestamp":"2019. november. 03. 08:16","title":"Ötödével nőtt egy év alatt a fizikai munkások átlagbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47df3f13-7fa2-42c9-9f13-36a294451c52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert szerint a Lokál miatti hiszti egyetlen érdemleges vonása ez.","shortLead":"Puzsér Róbert szerint a Lokál miatti hiszti egyetlen érdemleges vonása ez.","id":"20191103_Puzser_Erdekes_jelenseg_ahogy_a_Fidesz_ragyur_a_martiromsagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47df3f13-7fa2-42c9-9f13-36a294451c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61871bf-dbd9-4be5-be9f-78f61ca848f6","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Puzser_Erdekes_jelenseg_ahogy_a_Fidesz_ragyur_a_martiromsagra","timestamp":"2019. november. 03. 19:12","title":"Puzsér: Érdekes jelenség, ahogy a Fidesz rágyúr a mártíromságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432fd6df-a370-474a-9ab1-c6facdceb69e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fokozódik az erőszak Afganisztánban a nyár közepe óta több mint ezren haltak meg. ","shortLead":"Fokozódik az erőszak Afganisztánban a nyár közepe óta több mint ezren haltak meg. ","id":"20191102_Afgan_aknarobbanas_iskolas_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=432fd6df-a370-474a-9ab1-c6facdceb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f335357-bca4-4046-b7d2-c48ac252ff2d","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Afgan_aknarobbanas_iskolas_aldozatok","timestamp":"2019. november. 02. 14:32","title":"Afgán aknarobbanás: iskolás áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál, melyben bemutatják, milyen tragikus a helyzet a Fancsika I-es tározóban, valamint a Hármashegyi-tónál – írta a Blikk.","shortLead":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és...","id":"20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9552029-e3b4-49e6-a65b-9daa1274bbdf","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","timestamp":"2019. november. 03. 10:44","title":"Ezrével pusztulnak el a halak a kiszáradt erdőspusztai horgásztavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propaganda miatt fizikai atrocitástól tart.","shortLead":"A propaganda miatt fizikai atrocitástól tart.","id":"20191102_Soros_Gyorgy_nem_jon_Magyarorszagra_amig_Orban_Viktor_a_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e38b86-ed51-421d-b3c5-8aedb54f7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Soros_Gyorgy_nem_jon_Magyarorszagra_amig_Orban_Viktor_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. november. 02. 12:17","title":"Soros György nem jön Magyarországra, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]