Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért a kereséséhez.","shortLead":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért...","id":"20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac14dd1-14c4-42a2-aa20-c276fc89fa70","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","timestamp":"2019. november. 04. 10:07","title":"Holtan találták meg a magyar zongoraművész édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","shortLead":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","id":"20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb697a-9342-4701-b17c-43c4060e1c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","timestamp":"2019. november. 04. 18:02","title":"Jégtáblához ragasztva sodródnak minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójának résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején romantikus filmek főszereplőjeként lopta be magát a nézők szívébe, néhány év leforgása alatt azonban bizonyította, hogy Hollywood élvonalában a helye.","shortLead":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején...","id":"20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a664298-e906-4be5-93b4-e6efd577a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","timestamp":"2019. november. 04. 10:26","title":"A kezébe vette a sorsát: Matthew McConaughey 50 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","shortLead":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","id":"20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3924d-a945-4e9a-9b5d-9d49717deb6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","timestamp":"2019. november. 04. 16:32","title":"Mind a hét áldozatot azonosították az M5-ösön történt baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak hétfői budapesti látogatása előtt Heiko Maas német külügyminiszter. A szociáldemokrata politikus hisz abban, hogy lesz még összeurópai megoldása a menekültkérdésnek, és a magyarok kapcsán nem a gulyás vagy a termálfürdő számára a fontos. Kérdéseinket írásban tettük fel a miniszternek.","shortLead":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4689bd-c820-4700-9d87-c94b0bb76022","keywords":null,"link":"/itthon/20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","timestamp":"2019. november. 04. 06:30","title":"Német külügyminiszter a magyar EU-költésekről: Én nem így értettem a kancellár asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban a választási kampány célegyenesében. A kormányzó szocialisták azt remélik, ez nekik kedvez majd.","shortLead":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban...","id":"201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128dc6ff-646b-40d7-a6fc-3a2178a4a443","keywords":null,"link":"/360/201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","timestamp":"2019. november. 03. 16:00","title":"Franco hamvai bekerültek a spanyol kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cbcf24-67c1-488d-bc59-fadba3c08e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi trailerben Jude Law sétálgat a női szíveket olvasztva egy szál fecskében a tengerparton, a mostaniban ő kómában van, és már John Malkovich a még újabb pápa, és ő sem makulátlan.","shortLead":"A korábbi trailerben Jude Law sétálgat a női szíveket olvasztva egy szál fecskében a tengerparton, a mostaniban ő...","id":"20191104_Eleg_eros_uj_elozetest_kapott_Az_ifju_papa_folytatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cbcf24-67c1-488d-bc59-fadba3c08e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20c1db4-6909-4d60-bbd3-c012d2d2126c","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Eleg_eros_uj_elozetest_kapott_Az_ifju_papa_folytatasa","timestamp":"2019. november. 04. 10:39","title":"Elég erős új előzetest kapott Az ifjú pápa folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","shortLead":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","id":"20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3e8cd8-0b4b-49b6-ac17-ac8703767e48","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","timestamp":"2019. november. 04. 09:36","title":"Nagyon bejött a négynapos munkahét a Microsoftnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]