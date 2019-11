Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné a személyével hátráltatni a város további fejlődését.","shortLead":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné...","id":"20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b3488-6103-4095-9ca9-34fb7e2ecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","timestamp":"2019. november. 06. 10:41","title":"Ebben a levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök sosem űzött gúnyt Orbán módjára az ellenzéki képviselőkből, inkább az apokalipszis lovasait látta bennük. Az október 13-i Fidesz-csalódás után ezért Kövér az, aki habozás nélkül harcba hívhatja a kormánypárt szimpatizánsait. HVG lapajánló.","shortLead":"A házelnök sosem űzött gúnyt Orbán módjára az ellenzéki képviselőkből, inkább az apokalipszis lovasait látta bennük...","id":"20191106_Kover_harcba_hivhatja_a_Fidesz_hiveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c05b2-1796-4d1b-b9f9-7d8d7c4e6b9a","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kover_harcba_hivhatja_a_Fidesz_hiveit","timestamp":"2019. november. 06. 13:23","title":"Kövér harcba hívhatja a Fidesz híveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","shortLead":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","id":"20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682fc04e-aeef-44c5-9f00-3442f7e82e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","timestamp":"2019. november. 07. 16:19","title":"Kegyetlen kontent az interneten a Lime-temető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem akarnak többet koncertezni. 2020. július 16-án az Arénában tehát utoljára láthatjuk az arcfestéses hajmetál legendáit.","shortLead":"Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem...","id":"20191107_Meg_egyszer_utoljara_fellep_Budapesten_a_Kiss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee330f-a8f1-4c24-857c-2b3f336a6772","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Meg_egyszer_utoljara_fellep_Budapesten_a_Kiss","timestamp":"2019. november. 07. 11:02","title":"Még egyszer, utoljára fellép Budapesten a Kiss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell megőriznünk őket. Azt gondolnánk, szükségünk van titkokra, nem tudnánk nélkülük élni. Pedig energiát vesznek el, kapcsolatok mennek rá, beteggé tesznek és rombolják kreativitásunkat. ","shortLead":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell...","id":"20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e988c4c5-b354-495e-b8c4-880ab7c14d78","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","timestamp":"2019. november. 07. 08:30","title":"Ha titokban akarunk tartani valamit, önmagunk elől is el kell titkolnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","shortLead":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","id":"20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315bb184-8be0-4f57-a634-22a0d1038dfc","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","timestamp":"2019. november. 07. 10:19","title":"Karácsonyék is megpróbálnák visszavenni a Csatornázási Műveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kényszer szülte, mégis hőstett lett belőle: 500 éve kelt tengerre az az expedíció, amely először hajózta körbe a Földet. ","shortLead":"Kényszer szülte, mégis hőstett lett belőle: 500 éve kelt tengerre az az expedíció, amely először hajózta körbe...","id":"201944__magellan__nyugatra_mentek__egy_lazado_dicsosege__szoros_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43cadb-96fd-4aa4-abc0-a8791720c378","keywords":null,"link":"/360/201944__magellan__nyugatra_mentek__egy_lazado_dicsosege__szoros_eredmeny","timestamp":"2019. november. 06. 15:30","title":"Elment szegfűszegért, és sose tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit elgázolta a vonat, a család elmondása szerint az intézmény nem értesítette őket. ","shortLead":"A férfit elgázolta a vonat, a család elmondása szerint az intézmény nem értesítette őket. ","id":"20191107_Fokusz_halaleset_vonatgazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a52026-2a0e-40f5-845f-10ac94fe73b5","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Fokusz_halaleset_vonatgazolas","timestamp":"2019. november. 07. 19:05","title":"Egy héttel később tudta meg a család, hogy meghalt a pszichiátriai otthonban élő hozzátartozójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]