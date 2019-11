Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d6bc26-3573-40b1-b0ce-8200d21dacde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közlekedési káosz miatt a színház inkább nem kockáztatott: húsz perccel később kezdtek.","shortLead":"A közlekedési káosz miatt a színház inkább nem kockáztatott: húsz perccel később kezdtek.","id":"20191108_Erdogan_latogatasa_alatt_A_diktatort_jatszotta_a_Vigszinhaz_es_tettek_egy_gesztust_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d6bc26-3573-40b1-b0ce-8200d21dacde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3316fcf5-2dfe-4cb2-88ed-ce5f9c63589d","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Erdogan_latogatasa_alatt_A_diktatort_jatszotta_a_Vigszinhaz_es_tettek_egy_gesztust_is","timestamp":"2019. november. 08. 09:10","title":"Erdogan látogatása alatt A diktátort játszotta a Vígszínház, és tettek egy gesztust is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","shortLead":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","id":"20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e9b65-71dd-4ca8-aa8c-348d1395537b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","timestamp":"2019. november. 07. 14:28","title":"Emeleti karzatra terelték a sajtót a győri közgyűlés megalakulásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9010b631-d206-4c68-83a8-6bd9167998c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt. Több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik.\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt. Több közösségi...","id":"20191107_budapest_klozlekedes_forgalmi_valtozas_erdogan_torok_elnik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9010b631-d206-4c68-83a8-6bd9167998c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543f3a63-3d9f-467f-b626-d70494e2e099","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_budapest_klozlekedes_forgalmi_valtozas_erdogan_torok_elnik","timestamp":"2019. november. 07. 05:27","title":"Így változik a budapesti közlekedés Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni, de kapott néhány hasznos kényelmi funkciót is.","shortLead":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni...","id":"20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a64dd5-a439-484e-a14b-d44e24125f35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","timestamp":"2019. november. 07. 15:03","title":"Újabb funkció került az operációs rendszerbe, amit a Windows helyett ajánl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","shortLead":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","id":"20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00a4c4a-ad5f-460e-b373-fef55686cf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","timestamp":"2019. november. 07. 07:59","title":"Zwickauban Trabant helyett már a legmodernebb elektromos VW készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Albert Einstein és Stephen Hawking munkásságáról szóló dokumentumfilm a két tudós világegyetemről alkotott nézeteit ütközteti.","shortLead":"Az Albert Einstein és Stephen Hawking munkásságáról szóló dokumentumfilm a két tudós világegyetemről alkotott nézeteit...","id":"20191106_einstein_hawking_az_univerzum_mesterei_fekete_lyuk_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871bdffb-41c1-4a56-b917-25e8644a6612","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_einstein_hawking_az_univerzum_mesterei_fekete_lyuk_csillagaszat","timestamp":"2019. november. 06. 17:03","title":"A fekete lyuk titkáról és az univerzum mestereiről lesz ma este egy izgalmasnak ígérkező műsor a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell megőriznünk őket. Azt gondolnánk, szükségünk van titkokra, nem tudnánk nélkülük élni. Pedig energiát vesznek el, kapcsolatok mennek rá, beteggé tesznek és rombolják kreativitásunkat. ","shortLead":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell...","id":"20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e988c4c5-b354-495e-b8c4-880ab7c14d78","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","timestamp":"2019. november. 07. 08:30","title":"Ha titokban akarunk tartani valamit, önmagunk elől is el kell titkolnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]