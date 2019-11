Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előtte még meg kell felelnie az összeférhetetlenségi vizsgálaton a magyar kormány új biztosjelöltjének.","shortLead":"Előtte még meg kell felelnie az összeférhetetlenségi vizsgálaton a magyar kormány új biztosjelöltjének.","id":"20191108_varhelyi_oliver_meghallgatas_idopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a647b-8a95-4ffc-92c5-2c668fb2fe41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_varhelyi_oliver_meghallgatas_idopont","timestamp":"2019. november. 08. 12:58","title":"Jövő csütörtökön hallgatja meg Várhelyi Olivért az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden áldozat vietnami volt, a legfiatalabbak 15 évesek voltak.","shortLead":"Minden áldozat vietnami volt, a legfiatalabbak 15 évesek voltak.","id":"20191108_tinedzser_aldozatok_essexi_halalkamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4810be-5cac-40ed-93c3-a4e8da461858","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_tinedzser_aldozatok_essexi_halalkamion","timestamp":"2019. november. 08. 16:13","title":"Kamaszkorú áldozatokat is találtak az essexi halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","shortLead":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","id":"20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deca4ae5-ea4f-4cb3-9154-b1cf1bd5347d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 07. 21:56","title":"Tíz százalékos minimálbér-emelést kérnek a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","shortLead":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","id":"20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069248d5-bcc5-4c2f-9b2c-3f73714e3940","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","timestamp":"2019. november. 09. 14:06","title":"Túltolta a gumicukrot és elájult a repülőn az NBA kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a26c1c-ba46-4783-bc2a-26af3bbf387c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hamarosan egy erős, de keveset fogyasztó összkerékhajtású újdonsággal rukkolhat elő.","shortLead":"A bajor gyártó hamarosan egy erős, de keveset fogyasztó összkerékhajtású újdonsággal rukkolhat elő.","id":"20191108_szupereros_dizel_csaladi_kombi_a_bmwtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a26c1c-ba46-4783-bc2a-26af3bbf387c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c38d67-ca3b-449d-b64c-50fe7d19b5ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_szupereros_dizel_csaladi_kombi_a_bmwtol","timestamp":"2019. november. 08. 07:59","title":"Szupererős dízel családi kombi a BMW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta Arad közelében döntött az út megszakítása mellett. ","shortLead":"A pilóta Arad közelében döntött az út megszakítása mellett. ","id":"20191108_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_torok_legitarsasag_londoni_jarata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3056a785-dbd7-439b-ae21-0efa0de3dc2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_torok_legitarsasag_londoni_jarata","timestamp":"2019. november. 08. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Turkish Airlines londoni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során, ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton, Budapesten.","shortLead":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek...","id":"20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa3876-6ac1-43e2-9437-5cdb653ba742","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","timestamp":"2019. november. 09. 13:28","title":"Ugyan nyelvvizsga már nem kell a felvételihez, de ha van, az előnyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]