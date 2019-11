Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken éles határ húzódik a volt NDK és NSZK között.","shortLead":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken...","id":"20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b0f5d-2054-4fd2-b904-59cea0040b4d","keywords":null,"link":"/360/20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","timestamp":"2019. november. 09. 08:15","title":"A 30 éve leomlott berlini fal még ott van, láthatóan és láthatatlanul is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így spórol majd az étkeztetés költségein a német légitársaság.","shortLead":"Így spórol majd az étkeztetés költségein a német légitársaság.","id":"20191109_Kimarad_majd_egy_megel_etel_helyette_szendvics_lesz_a_Lufthansanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b28a1f6-fd93-4fef-a751-a74e350a5b91","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Kimarad_majd_egy_megel_etel_helyette_szendvics_lesz_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. november. 09. 14:32","title":"Kimarad egy meleg étel, helyette szendvics lesz a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester lett. ","shortLead":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester...","id":"20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c2da2d-70ed-4b31-bb1a-7e5c25cb166f","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","timestamp":"2019. november. 08. 20:50","title":"Azzal vádolják az LMP-s és a független képviselőt Csepelen, hogy a Fideszhez pártoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","shortLead":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","id":"20191108_apple_arcade_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e434938-aa68-4ff1-a6c3-cdcac365ebc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_apple_arcade_jatekok","timestamp":"2019. november. 08. 20:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált világhírűvé. A lufi Alabama államban \"lépett volna fel\" az oda látogató Trump ellen szervezett demonstráción, ám egy mérges férfi késsel végighasította a hátát.","shortLead":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált...","id":"20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b997fa30-3861-4e0d-b602-a9c8e0309490","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","timestamp":"2019. november. 10. 08:42","title":"Leszúrták a világhírű Baby Trump óriáslufit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff07a61e-9734-4a00-9783-4e9c363cdfbb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belsőégésű motorok meghajtására alkalmas üzemanyagot szén-dioxidból és vízből gyártó állomást adtak át Németországban.","shortLead":"Belsőégésű motorok meghajtására alkalmas üzemanyagot szén-dioxidból és vízből gyártó állomást adtak át Németországban.","id":"20191109_szendioxidbol_es_vizbol_keszulo_e_uzemanyag_toltoallomas_nemetorszag_szintetikus_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff07a61e-9734-4a00-9783-4e9c363cdfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc2cb2d-b3e9-4562-be80-b603ea07594c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_szendioxidbol_es_vizbol_keszulo_e_uzemanyag_toltoallomas_nemetorszag_szintetikus_uzemanyag","timestamp":"2019. november. 09. 18:03","title":"Beindították az első töltőállomást, ami vízből a szén-dioxidból és vízből csinál üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és utasa is a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és...","id":"20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5541d6e9-a9aa-472f-ba62-ae75000a488b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","timestamp":"2019. november. 10. 08:20","title":"Kettős motoroshalál Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]