Bemondta Szergej Lavrov, mikor lehet béke Ukrajnában

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy vasárnap megjelent interjúban arról beszélt, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait is magában foglaló nemzetek csoportjának kellene szavatolniuk Ukrajna biztonságát – számolt be róla a Reuters. A lap emlékeztet: nemrég a Kreml vezetését ismerő forrás arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin azt követeli Ukrajnától, adja fel a keleti Donbász régió egészét, mondjon le a NATO-csatlakozási ambícióiról, maradjon semleges, és tartsa távol a nyugati csapatokat az országtól.

Lavrov az NBC Newsnak beszélt arról, hogy Putyin és Donald Trump amerikai elnök megvitatták Ukrajna biztonsági garanciájának kérdését, az orosz elnök pedig szóba hozta a 2022-es, kudarcot vallott isztambuli tárgyalásokat.

Az említett tárgyaláson Oroszország és Ukrajna az ukrán állam állandó semlegességéről, valamint a biztonsági garanciákról tárgyalt az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja – Nagy-Britannia, Kína, Franciaország, Oroszország és az Egyesült Államok –, valamint más országok bevonásával. Lavrov felvetése szerint az Ukrajna biztonságát garantáló csoportban például Törökország és Németország is helyet kapna.

Lavrov azt is világossá tette, hogy Ukrajna NATO-tagsága elfogadhatatlan Oroszország számára. Oroszország védelmet akar az orosz anyanyelvűeknek Ukrajnában, emellett pedig tárgyalni akar a megszerzett területekről.