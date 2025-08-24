Rá sem lehet ismerni a volt herszoni polgármesterre, akit három évig tartottak fogva az oroszok – videó

Nemrég zajlott le Oroszország és Ukrajna között egy újabb fogolycsere, amely során mindkét ország 146 foglyot adott át a másik félnek. A szabadon engedett ukrán foglyok között ott volt Herszon korábbi polgármestere, Volodimir Mikolajenko is, akit még 2022 áprilisában rabolt el az orosz hadsereg.

Mikolajenko unokahúga a helyi közszolgálati adónak arról beszélt, hogy a volt polgármester augusztus 24-én szabadult. Felesége telefonon hallott a férjéről, a volt herszoni polgármester pedig elsőként annyit mondott: Slava Ukraini (Dicsőség Ukrajnának). Hozzátette: személyesen még nem tudott vele beszélni, de várja, hogy erre megkapja az engedélyt.

Mikolajenko az orosz megszállás kezdetén csatlakozott az ukrán hadsereghez. Később közvetlenül az elhunyt kollaboráns Kirilo Sztremouszovtól kapott együttműködési ajánlatokat, de egyiket sem fogadta el. Az ajánlatok végül fenyegetésekké váltak – írja az ukrán Pravda.

Mikolajenko a szabadulás után adott interjújában arról beszélt, hogy az oroszok próbálják fizikálisan és lelkileg is megtörni a foglyokat, és ebben igen hatékonynak bizonyulnak. Mint mondta, voltak olyan fiatalok, akik öngyilkosságot követtek el.

Az orosz erők 2022. április 18-án rabolták el őt. Kezdetben Herszonban tartották fogva, majd valószínűleg a Krímbe vagy Oroszországba szállították. 2022 novemberének végéig semmit sem lehetett tudni róla.

A Nemzetközi Vöröskereszt képviselői később megerősítették, hogy Mikolajenkót orosz fogságban tartják.

2025 májusában derült ki, hogy Mikolajenkó már egy 2022-es fogolycserével is szabadulhatott volna, ám ezt visszautasította, hogy egy súlyosan beteg hadifoglyot engedjenek szabadon helyette. Ezt követően az oroszok kizárták őt a cserelistákról.