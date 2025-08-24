„Magyar módra” szólt be az ukrán külügyminiszter Szijjártónak

Az X-en szólt vissza vasárnap Szijjártó Péternek Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, miután a magyar külgazdasági és külügyminiszter arról írt bejegyzést: Zelenszkij arra használta az augusztus 24-i függetlenség napját, hogy megfenyegesse Magyarországot.

„A szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapvető értékeinek tekintjük. Ezért tiszteletben tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, és ugyanezt várjuk el cserébe. Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat hajtott végre energiaellátásunk ellen. Az energiabiztonság elleni támadás a szuverenitás elleni támadás. Egy olyan háború, amelyhez Magyarországnak semmi köze, soha nem igazolhatja szuverenitásunk megsértését”

– írta bejegyzésében Szijjártó, amit azzal zárt, hogy felszólította Zelenszkijt, hagyjon fel Magyarország fenyegetésével.

A bejegyzésre Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter válaszolt. Az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:

„Magyar módra fogok válaszolni. Nem kell megmondania az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és mikor. Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé. Magyarország energiabiztonsága a saját kezében van. Diverzifikáljanak, függetlenedjenek Oroszországtól, ahogyan Európa többi országa is tett”

– írta.

A két külügyminiszter nemrég már összeszólalkozott a platformon. Szibiha nemrég úgy fogalmazott: Szijjártó mostantól a panaszait és a fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti. Ezt akkor a magyar külgazdasági és külügyminiszter nem hagyta szó nélkül