25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.

A győzelem az után jött, hogy az ausztráliai Adelaide-ban Schumacher összeütközött legnagyobb riválisával, a brit Damon Hillel. „Amikor Schumui Benettonja mozgásképtelenné vált, úgy gondoltuk, annyi az esélyeinknek. Viszont később Hill is kiállt, és így Schumi lett a világbajnok” – mesélte az Express című lapnak adott nyilatkozatában Weber, aki azt is hangsúlyozta, a világbajnoki győzelem azért is nagyon fontos volt, mert Schumacher volt az első német, akinek ez sikerült.

Weber arról is beszélt, hogy a brit sajtóban Schumacher volt az elsőszámú közellenség, különösen az után, hogy közölte, nem tiszteli Damon Hillt. „Később ezt a mondatát visszavonta Michael, és össze is barátkozta Hillel” – mesélte.

Azt is elmondta, hogy a balesetben súlyosan megsérült Schumacher felesége, Corinna, nem engedi őt oda barátjához. „Nem tudom, hogyan halad a rehabilitációval. Nagyon szeretném tudni, hogyan van, szeretnék újra kezet fogni vele. De Corinna nem engedi, valószínűleg attól fél, hogy azonnal rájövök, mi a helyzet, és mindet nyilvánosságra hozok. De bízom abban, hogy Michael felépül, mert ő egy harcos, aki kihasználja azt is, ha csak egyetlen esély van. Nem lehet ez a vég. Bízom benne, és biztos vagyok abban, hogy látjuk még újra őt” – mondta a most 72 éves ex-menedzser.