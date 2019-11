Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Vezetőváltás árulkodik a felcsúti milliárdos energiapiaci terjeszkedésének valódi irányáról, miközben Putyin tárgyalásai új lehetőséget is felvillantottak a milliárdos előtt.","shortLead":"Vezetőváltás árulkodik a felcsúti milliárdos energiapiaci terjeszkedésének valódi irányáról, miközben Putyin...","id":"201945__putyin_uzletel__meszaros_terjeszkedik__europa_vasarol__gaztamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ee65ee-63ea-455e-a351-ff61a595a194","keywords":null,"link":"/360/201945__putyin_uzletel__meszaros_terjeszkedik__europa_vasarol__gaztamadas","timestamp":"2019. november. 12. 07:00","title":"Gáztámadás: hogyan gazdagszik Mészáros a rezsipénzeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó szocialisták nyertek ismét, de feljött a konzervatív Néppárt Spanyolországban, ami patthelyzetet eredményezett. Megerősödött a bevándorlásellenes szélsőjobb is, amely erő ellenében baloldali összefogást sürget a baloldal.\r

\r

","shortLead":"A kormányzó szocialisták nyertek ismét, de feljött a konzervatív Néppárt Spanyolországban, ami patthelyzetet...","id":"20191111_Patthelyzet_Spanyolorszagban_miutan_megerosodott_a_valasztason_a_jobboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114d8ee-3705-42b8-97c2-7da73883b302","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Patthelyzet_Spanyolorszagban_miutan_megerosodott_a_valasztason_a_jobboldal","timestamp":"2019. november. 11. 05:44","title":"Patthelyzet Spanyolországban, miután megerősödött a választáson a jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is hazavitte, ahogy korábban Demszky Gábor is, a szerszámoskamrába rakta.","shortLead":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is...","id":"20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0944b110-98c3-4f95-ac7e-029d994fd448","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","timestamp":"2019. november. 11. 08:29","title":"Tarlós: Követtem el hibákat a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester kabinetvezetője, a Tolna Megyei Közgyűlés képviselője pedig rákontrázott.","shortLead":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester...","id":"20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4006bd84-d142-4b10-8f60-73ac50156039","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","timestamp":"2019. november. 11. 14:47","title":"A fideszes képviselő és a kabinetvezető is alpári módon reagált a szekszárdi kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szebenyi István segített a rendőröknek megtalálni a valódi tetteseket.","shortLead":"Szebenyi István segített a rendőröknek megtalálni a valódi tetteseket.","id":"20191111_Meg_mindig_var_a_penzere_a_mori_meszarlas_nyomravezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6695ca-471e-40e3-ad7d-829fc76e95e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Meg_mindig_var_a_penzere_a_mori_meszarlas_nyomravezetoje","timestamp":"2019. november. 11. 10:41","title":"Még mindig vár a pénzére a móri mészárlás nyomravezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne az általuk készített algoritmussal, nyilvánossá tették az egészet.","shortLead":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne...","id":"20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c6b30f-c895-486b-91dc-157473cb5219","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","timestamp":"2019. november. 11. 15:03","title":"Nyilvánossá tették a mesterséges intelligenciát, ami csuklóból gyártja az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját.\r

","shortLead":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és...","id":"20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f25d1c-9d1b-4ecf-99af-9b7ab8bc1ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","timestamp":"2019. november. 10. 13:18","title":"Belép a DK-ba és Karácsony helyettesét segíti Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]