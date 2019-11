Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","shortLead":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","id":"20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e49a1d-4208-46c5-a1b0-59a25fe156c8","keywords":null,"link":"/sport/20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","timestamp":"2019. november. 11. 09:18","title":"MLS: A Seattle lett a bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. ","shortLead":"Az A-osztályba és a CLA-kba szerelt motor a világ legerősebb sorozatgyártású, komolyabb mennyiségben gyártott 2 literes...","id":"20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf4e8b3-25dd-4301-994e-3f3565d73936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e84b61-fd03-46e5-8f3c-02e4132c7cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","timestamp":"2019. november. 11. 07:59","title":"21 millió forinttól indul a rekorderős motorral szerelt új kecskeméti Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. De csak elvileg, a kiadás sok kockázattal jár.","shortLead":"Az ingatlanalapok már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban, lakáskiadással viszont elvileg még elérhető...","id":"20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c9951-7c45-4a17-b362-672e7548475c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","timestamp":"2019. november. 11. 16:10","title":"A lakáskiadás még veri a szuperállampapírt, de sok a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok megelőzésével, az ivartalanítás támogatásával lehet a legelfogadhatóbb módon csökkenteni.”","shortLead":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok...","id":"20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f416a9b7-24e9-4da9-8054-6d52035df12d","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 09:11","title":"100 millióból ivartalanítja a kóbor kutyákat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]