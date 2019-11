Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","id":"20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c0603-61ea-4c7a-a786-9b44ffb948b0","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati választás a tónál is átrajzolta a politikai térképet.","shortLead":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati...","id":"20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe8bea-ebab-42b7-8fdd-ac7eeff548ee","keywords":null,"link":"/360/20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","timestamp":"2019. november. 13. 19:00","title":"A NER balatoni nyomulásának is keresztbe tehet a választási eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket.","shortLead":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat...","id":"20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586a9c10-cc6e-41d2-a33e-ae332b015df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","timestamp":"2019. november. 14. 16:33","title":"Letiltott technológiával mennek neki a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt, hogy nincs is a jogállamiságnak rendes definíciója. ","shortLead":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt...","id":"20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96414f-3eac-410b-9e96-27fdd35ba3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","timestamp":"2019. november. 13. 19:26","title":"Kormány: A jogállamiságnak nincs általánosan elfogadott definíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","shortLead":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","id":"20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f99b3a-d17c-4191-a9cd-eae20dc5985b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","timestamp":"2019. november. 14. 08:59","title":"\"Egyedül fejezem be az utat\" – Vitray Tamás 87 évesen válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96b48a9-c84c-41fb-965e-a0ede2fbee83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül egyre népszerűbb sportág a drift.","shortLead":"Nem véletlenül egyre népszerűbb sportág a drift.","id":"20191114_4Kban_dronokkal_ilyen_egy_osztalyon_feluli_drift_csata__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e96b48a9-c84c-41fb-965e-a0ede2fbee83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf32a9-435e-48fd-b7a0-3170b80d07b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_4Kban_dronokkal_ilyen_egy_osztalyon_feluli_drift_csata__video","timestamp":"2019. november. 14. 10:58","title":"4K-ban, drónokkal ilyen egy osztályon felüli driftcsata – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d642ac-39fc-4d83-9ca5-b8b52d54296d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","timestamp":"2019. november. 15. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Ajándék a nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","shortLead":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","id":"20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2adbd-d745-4cfc-a148-3c1e3a8cd4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","timestamp":"2019. november. 14. 12:20","title":"Orbánnak rosszul esett a Tiborcz-adó, a választási vereség miatt összeült Kubatov és Habony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]