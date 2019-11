Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagáltak a napok óta terjedő pletykára. ","shortLead":"Reagáltak a napok óta terjedő pletykára. ","id":"20191120_kormany_fidesz_valasztasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d746d7-e5f4-485a-a3f3-2fa26c71591f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_fidesz_valasztasi_torveny","timestamp":"2019. november. 20. 14:56","title":"A kormány állítja: nem fog változtatni a választási törvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi vastag jégpáncélja alatt folyékony vízóceán húzódik, mely valószínűleg kétszer akkora, mint a Földé.\r

","shortLead":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi...","id":"20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3146f13a-dcd7-4f39-8c19-b82d788e5a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","timestamp":"2019. november. 19. 17:44","title":"Gejzírként lövellte a vizet a Jupiter Európa nevű holdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f514f4-cbd9-4de3-aa91-00bee22fcfb7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Petőfi Csarnok – Ifjúsági kultúra és szabadidőpolitika címmel kötet jelent meg, amely a Városligetben három évtizeden át működő intézmény első nyolc évének történéseit veszi végig. A hely, amit a Karthago nyitott meg, és ahol Nick Cave adott szabadtéri bulit.","shortLead":"A Petőfi Csarnok – Ifjúsági kultúra és szabadidőpolitika címmel kötet jelent meg, amely a Városligetben három évtizeden...","id":"20191120_Azota_sincs_meg_egy_ilyen_Budapesten__kotet_jelent_meg_a_Petofi_Csarnok_torteneterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f514f4-cbd9-4de3-aa91-00bee22fcfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec00d99-b6d0-4b2c-86cf-f8d7582a6d20","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Azota_sincs_meg_egy_ilyen_Budapesten__kotet_jelent_meg_a_Petofi_Csarnok_torteneterol","timestamp":"2019. november. 20. 14:17","title":"Azóta sincs még egy ilyen Budapesten – kötet jelent meg a Petőfi Csarnok történetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6b977f-88be-43be-a8ff-541ab2da4bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kirekesztettekért dolgozó L. Ritók Nóra szívhez szóló karácsonyi üzenetet kapott.","shortLead":"A kirekesztettekért dolgozó L. Ritók Nóra szívhez szóló karácsonyi üzenetet kapott.","id":"20191120_l_ritok_nora_karacsonyi_kivansag_eroszak_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6b977f-88be-43be-a8ff-541ab2da4bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7be11c-e068-49ba-80e9-7cbfb1c0b74b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_l_ritok_nora_karacsonyi_kivansag_eroszak_gyerek","timestamp":"2019. november. 20. 12:11","title":"\"Ide vezetnek a gyűlöletkampányok\" – egy gyerek karácsonyra azt kéri, hogy ne bántsák a nagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","shortLead":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","id":"20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e5d69d-1762-4f81-918f-1dc6d037dd98","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","timestamp":"2019. november. 20. 05:13","title":"Sallai: öt pontos passzunk nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD legfrissebb, csütörtökön megjelent előrejelzése szerint.","shortLead":"Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD...","id":"20191121_Az_OECD_lassulo_gazdasagi_novekedest_es_novekvo_inflaciot_var_a_jovo_evre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987fdf8c-491f-4eae-b58c-fbc6eac71c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Az_OECD_lassulo_gazdasagi_novekedest_es_novekvo_inflaciot_var_a_jovo_evre","timestamp":"2019. november. 21. 13:43","title":"Az OECD lassuló magyar gazdasági növekedést és növekvő inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző árszegmensekben.","shortLead":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző...","id":"20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f2984-3fa3-48aa-8487-ce74b437fbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","timestamp":"2019. november. 19. 17:03","title":"Ezek ma a legjobb androidos telefonok, amelyeket egy adott árkategóriában kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]