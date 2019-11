Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","shortLead":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","id":"20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e36117-8340-4965-86ea-f9378513975e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","timestamp":"2019. november. 20. 16:05","title":"\"66 évesen nem fogok nekiállni zsarolni\" – kamerák előtt is megszólalt a Borkai-zsarolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","shortLead":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","id":"20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96d924-799b-47de-9e55-90d127e2a353","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","timestamp":"2019. november. 20. 13:10","title":"Karácsony: El kell árulni, ki a zaklató a Katona József Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pályakezdők már régen indultak ilyen rossz helyzetben az Egyesült Államokban: a 69 százalék arra számít, hogy sosem lesz saját háza vagy lakása – állapítja meg a Business Insider egy 10 ezres felmérést elemezve. ","shortLead":"A pályakezdők már régen indultak ilyen rossz helyzetben az Egyesült Államokban: a 69 százalék arra számít, hogy sosem...","id":"20191122_trump_usa_lakhatas_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8448e0-1e42-43ae-ab2b-71882feba17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_trump_usa_lakhatas_orokseg","timestamp":"2019. november. 22. 08:49","title":"Egyre több a dühös fiatal az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f43a993f-d2a2-45ac-bce8-baf7f565eab0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mandátum a 2019-2023 közötti időszakra szól.","shortLead":"A mandátum a 2019-2023 közötti időszakra szól.","id":"20191121_Magyarorszag_tiz_ev_utan_visszater_az_UNESCO_vegrehajto_tanacsaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f43a993f-d2a2-45ac-bce8-baf7f565eab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88d75b0-3f4b-4c8b-9608-2a8d45ea460b","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Magyarorszag_tiz_ev_utan_visszater_az_UNESCO_vegrehajto_tanacsaba","timestamp":"2019. november. 21. 20:35","title":"Magyarország tíz év után visszatér az UNESCO végrehajtó tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2fe67d-eef1-448a-b2dd-5a3c5c2b81fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat.","shortLead":"A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat.","id":"20191121_A_BMW_is_belehuzott_10_milliard_euroert_rendeltek_akkumulatorokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2fe67d-eef1-448a-b2dd-5a3c5c2b81fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46337c26-44c0-4a28-bf0a-ff0bb3e286aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_A_BMW_is_belehuzott_10_milliard_euroert_rendeltek_akkumulatorokat","timestamp":"2019. november. 21. 12:39","title":"A BMW is belehúzott, 10 milliárd euróért rendeltek akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elő a korcsolyákkal!","shortLead":"Elő a korcsolyákkal!","id":"20191120_Hivatalosan_is_elkezdodott_a_tel_szerdan_nyit_a_Varosligeti_Mujegpalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e3abc-9603-4a9a-bd4c-7deab51ecd84","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Hivatalosan_is_elkezdodott_a_tel_szerdan_nyit_a_Varosligeti_Mujegpalya","timestamp":"2019. november. 20. 12:18","title":"Hivatalosan is elkezdődött a tél: szerdán nyit a Városligeti Műjégpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák az ellenzéki képviselőket. Az ellenzék szerint ez a javaslat megmutatja, mit gondol a Fidesz a demokráciáról.","shortLead":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák...","id":"20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec982ba-e45e-40fb-bdaf-42d04becf0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 11:16","title":"Szétbeszéli az ellenzék a parlamenti vitát, mielőtt szájkosarat tesz rájuk a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","shortLead":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","id":"20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd77a2d-285f-4711-84ea-be7f8a275f5c","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","timestamp":"2019. november. 20. 14:02","title":"Goán lesz a Drakulics elvtárs nemzetközi premierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]