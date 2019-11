Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t sugároz. Igaz, csak a cég budapesti székhelyén – a további, országos 5G-terjesztésnek egyelőre útjában áll az NMHH.","shortLead":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t...","id":"20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8ef350-a13a-4638-b389-edacb2f97948","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","timestamp":"2019. november. 21. 11:33","title":"Bekapcsolta az 5G-t a Digi, bárki kipróbálhatja, de nem mehet vele messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi dombormű leszedéséhez. Időközben viszont megoldódott az ügy.","shortLead":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi...","id":"20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21290b1d-898e-4e44-9d48-9620220b159e","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","timestamp":"2019. november. 19. 16:43","title":"Egy megsemmisítésre ítélt budapesti domborművet próbálnak megmenteni önkéntesekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez? A Nélküled-botrányhoz? Mi folyik a Mátrai Erőmű körül konkrétan és átvitt értelemben? Erről és intézkedéseiről is beszélni fog minden bizonnyal a kormány a Kormányinfón, amit most percről percre tudósítunk!","shortLead":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez...","id":"20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35048738-5588-47cc-a201-fecb45ab09be","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","timestamp":"2019. november. 21. 10:32","title":"Kormányinfó – parlamenti kuss, Mátrai Erőmű és egyéb ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","shortLead":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","id":"20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30bb17c-ef37-4a37-8542-30aadf84eb08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 21. 13:47","title":"Filctollal írt papírrendszám miatt kapcsoltak le két férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","shortLead":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","id":"20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3767a-a463-48a9-9d4d-421516662ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 20. 21:26","title":"Összekeverte a két Zrínyi Miklóst egy KDNP-s a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai moszkvai befektetői tanácskozáson.","shortLead":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz...","id":"20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a36c0-2b1c-496d-9203-acda37e9c593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","timestamp":"2019. november. 20. 19:13","title":"Putyin szerint az emberiség ismét a barlangban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","shortLead":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","id":"20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315d00e2-9778-492e-9c79-e2602b583168","keywords":null,"link":"/elet/20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","timestamp":"2019. november. 19. 17:07","title":"Blúzba csavarva mentették ki a lángok közül a síró koalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett a vártnál korábbi megjelenésről. Lehet, hogy véletlenül került ki egy támogatási oldal, ugyanis nem sokkal később már le is vették.","shortLead":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett...","id":"20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7b522-fc28-4fa1-9fee-c992a644fc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","timestamp":"2019. november. 20. 16:03","title":"Feltűnt, majd eltűnt a Samsung új összehajtható telefonjának támogatói oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]