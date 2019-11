Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyi jutalomosztáskor van, aki több pénzt vihet most haza, mint korábban, de az eddig kiugró fizetést kapók rosszul járnak – pontosította korábbi nyilatkozatát Pikó András józsefvárosi polgármester.","shortLead":"A karácsonyi jutalomosztáskor van, aki több pénzt vihet most haza, mint korábban, de az eddig kiugró fizetést kapók...","id":"20191126_Egysegesen_100_ezer_forintot_kapnak_ev_vegen_a_jozsefvarosi_kozalkalmazottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9964f5ac-5f01-4639-b7f0-0ffb21bd9451","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Egysegesen_100_ezer_forintot_kapnak_ev_vegen_a_jozsefvarosi_kozalkalmazottak","timestamp":"2019. november. 26. 15:28","title":"Egységesen 100 ezer forintot kapnak év végén a józsefvárosi közalkalmazottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét...","id":"20191126_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc75cc-5b36-4eaa-be06-19174d54ab93","keywords":null,"link":"/360/20191126_Radar360","timestamp":"2019. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Példátlan magyar siker a tévéseknél, orvosi szenzáció Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg garázdaság és könnyű testi sértés miatt ítélték el, hivatalos személy elleni erőszakkal bővült a bűnlajstrom.","shortLead":"Eredetileg garázdaság és könnyű testi sértés miatt ítélték el, hivatalos személy elleni erőszakkal bővült a bűnlajstrom.","id":"20191125_Pingpongutovel_tamadt_a_rendorokre_hat_evre_kiutasitottak_a_szir_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19051085-2810-4311-9340-386141a6c52b","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Pingpongutovel_tamadt_a_rendorokre_hat_evre_kiutasitottak_a_szir_ferfit","timestamp":"2019. november. 25. 16:52","title":"Pingpongütővel támadt a rendőrökre, hat évre kiutasították a szír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű processzornak tűnik.","shortLead":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű...","id":"20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8106f5-b4f1-449c-898e-b141fa0a6e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","timestamp":"2019. november. 25. 18:03","title":"64 magos processzoron dolgozik az AMD, bikaereje lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","shortLead":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","id":"20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679c34-044c-475a-8a99-2bc0130476df","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","timestamp":"2019. november. 26. 08:46","title":"Több pap hallássérült gyerekeket bántalmazott Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt több mint ezren írták alá azt a petíciót, amelyben a MÁV december közepétől érvényes, új menetrendjének bevezetése ellen indítottak. A változással négy vonat menetideje lenne rövidebb, de tizennyolcé jelentősen nőne, és összesen negyvenegy csatlakozás szűnne meg, de a szegedi tömegközlekedést is felforgatná.","shortLead":"Egy nap alatt több mint ezren írták alá azt a petíciót, amelyben a MÁV december közepétől érvényes, új menetrendjének...","id":"20191126_Ujabb_MAV_ellenes_lazadas_alairasokat_gyujtenek_az_uj_szegedi_vasuti_menetrend_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c4bbac-bbe8-4b12-ae13-cd7ebb50853c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Ujabb_MAV_ellenes_lazadas_alairasokat_gyujtenek_az_uj_szegedi_vasuti_menetrend_miatt","timestamp":"2019. november. 26. 13:45","title":"Aláírásokat gyűjtenek az új szegedi vasúti menetrend miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már kiadta a frissítést az androidos eszközökön, valamint az iPhone-ok és iPadeken használt Gmailhez, így mostantól ezeken a platformokon is fogadhatjuk az interaktív e-maileket.","shortLead":"A Google már kiadta a frissítést az androidos eszközökön, valamint az iPhone-ok és iPadeken használt Gmailhez...","id":"20191126_google_gmail_interaktiv_email_amp_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8735db3a-8bf1-48ad-a7ac-9fc2ddd82422","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_google_gmail_interaktiv_email_amp_technologia","timestamp":"2019. november. 26. 09:03","title":"Ne lepődjön meg: újfajta e-mailek jelenhetnek meg Gmailjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","shortLead":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","id":"20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f777f807-4260-4bc8-9dc0-8e56b037db73","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","timestamp":"2019. november. 26. 18:06","title":"Aknavető gránátot találtak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]