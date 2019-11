Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen még nem volt.","shortLead":"Ilyen még nem volt.","id":"20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cddf5-943c-48ec-a544-798c91b9985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","timestamp":"2019. november. 18. 18:21","title":"Átlépte a lakosság készpénzállománya az 5000 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn indul Hajós András Dalfutár című műsorának harmadik évada a Youtube-on, ami ezúttal a 2020-as Sziget himnuszának megírása körül forog.\r

","shortLead":"Hétfőn indul Hajós András Dalfutár című műsorának harmadik évada a Youtube-on, ami ezúttal a 2020-as Sziget himnuszának...","id":"20191118_Hajos_Andras_Dalfutarja_szallitja_a_Sziget_himnuszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc230bc-3479-490a-bd2e-361c55f2a7b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Hajos_Andras_Dalfutarja_szallitja_a_Sziget_himnuszat","timestamp":"2019. november. 18. 11:18","title":"Hajós András Dalfutárja szállítja a Sziget himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei csúcsmodelljeibe frissítésként, a jövő februárra várt Galaxy S11-széria tagjaiba pedig már alapértelmezetten beépítheti a Samsung azokat az új fényképezős funkciókat, melyeket a gyártó jelenlegi készülékein futó fotózós app legutóbbi verziójának forráskódja mutat meg.","shortLead":"Az idei csúcsmodelljeibe frissítésként, a jövő februárra várt Galaxy S11-széria tagjaiba pedig már alapértelmezetten...","id":"20191118_samsung_kamera_alkalmazas_uj_modok_forraskod_rendezoi_nezet_vertikalis_panorama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56de9f4b-52b8-47b4-a14e-06590bc2442b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_samsung_kamera_alkalmazas_uj_modok_forraskod_rendezoi_nezet_vertikalis_panorama","timestamp":"2019. november. 18. 16:33","title":"Látványos titkokat rejt a Samsung telefonjainak kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25 éve vezető Aljakszandr Lukasenka államfővel szövetséges pártok jelöltjei kerültek be a törvényhozásba.","shortLead":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25...","id":"20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0a7d23-eedb-4f26-a1a8-56ec531c66f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","timestamp":"2019. november. 18. 10:15","title":"Egy ellenzéki képviselő sem jutott be a fehérorosz parlamentbe a \"választáson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f290f5b-4799-4b94-9172-4cf49f63db25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulság: senki ne próbálkozzon ilyesmivel. Lehetőleg soha. ","shortLead":"Tanulság: senki ne próbálkozzon ilyesmivel. Lehetőleg soha. ","id":"20191118_Felpumpalt_izmok_mutet_karok_orosz_testepito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f290f5b-4799-4b94-9172-4cf49f63db25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93d81fb-93ad-418b-8fd2-aeaa763f28a0","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Felpumpalt_izmok_mutet_karok_orosz_testepito","timestamp":"2019. november. 18. 11:14","title":"Otthon pumpálta fel az izmait, majdnem le kellett vágni mindkét karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szavazott kedden az Országgyűlés. És a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos...","id":"20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2627e8f2-0972-4d96-a242-1a22fc99a148","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","timestamp":"2019. november. 19. 11:12","title":"Huszadik alkalommal is leszavazta a Fidesz az ügynökakták nyilvánosságra hozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","shortLead":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","id":"20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b13b7-c372-4e3b-b011-9d1c933d2752","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","timestamp":"2019. november. 19. 11:21","title":"Tisztán villanyautóként támad a Toyota népszerű hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]