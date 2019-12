Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar és európai bíróként is.","shortLead":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar...","id":"20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8620f09-2139-4ec9-a8de-4afb289555e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","timestamp":"2019. december. 02. 08:28","title":"Szégyent emleget egy bíró a Handó Tündének írt hálálkodó levél kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát választották a Magyar Orvosi Kamara elnökének – erről döntöttek szombat délelőtt a MOK tagjainak országos küldöttei. Kincses a 16 éve elnöklő Éger Istvánt váltja az orvoskamara élén.","shortLead":"Kincses Gyulát választották a Magyar Orvosi Kamara elnökének – erről döntöttek szombat délelőtt a MOK tagjainak...","id":"20191130_Gyozott_az_orvosforradalom__levaltottak_Eger_Istvant_az_orvoskamara_elerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7352370-1b92-4535-8162-365657dc7659","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Gyozott_az_orvosforradalom__levaltottak_Eger_Istvant_az_orvoskamara_elerol","timestamp":"2019. november. 30. 12:00","title":"Győzött az orvosforradalom – leváltották Éger Istvánt az orvoskamara éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik a barnamedvéket. A szenátus ugyan elfogadta szeptemberben, de még nincs vége a menetnek, az alsóháznak is rá kellene bólintania.","shortLead":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik...","id":"20191130_romania_medvetamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474c576-4941-453e-b151-28189b80c49c","keywords":null,"link":"/elet/20191130_romania_medvetamadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:10","title":"Megakadtak a román döntéshozók torkán a barnamedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","shortLead":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","id":"201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c532d8-78cd-44fb-a8fc-b0548714614e","keywords":null,"link":"/360/201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. december. 01. 09:00","title":"Vagyonkezelőt alapított a borászatával ismertté vált milliárdosnő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon gyorsan lehet vele haladni.



","shortLead":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon...","id":"20191201_biliard_jatek_pocket_pool","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df693c4-c4d5-4f3e-b463-d13a42f52e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_biliard_jatek_pocket_pool","timestamp":"2019. december. 01. 18:03","title":"Ha csak 4-5 szabad perce van, ezt a mobilos játékot vegye elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több milliárd forintos program, de még mindig folyik bele határérték fölötti káros anyagot tartalmazó termálvíz. Pénteken, egy lakossági fórumon kiderült, hogy engedélye van az agrárcégnek, amelyik a vizet ide pumpálja.","shortLead":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több...","id":"20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baee8c1-080b-4452-a833-e03afdad71b7","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","timestamp":"2019. november. 30. 14:00","title":"Hatósági engedéllyel szennyezik a szegedi Tisza-holtágat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt az ügyészség Máltán szombaton Yorgen Fenech máltai üzletember ellen Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt.","shortLead":"Vádat emelt az ügyészség Máltán szombaton Yorgen Fenech máltai üzletember ellen Daphne Caruana Galizia oknyomozó...","id":"20191130_Vadat_emeltek_egy_maltai_uzletember_ellen_az_oknyomozo_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9472b11-04cf-43d8-8fdf-3d4598e9a1aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Vadat_emeltek_egy_maltai_uzletember_ellen_az_oknyomozo_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2019. november. 30. 21:35","title":"Vádat emeltek egy máltai üzletember ellen az oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","shortLead":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","id":"20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c01e2-ad03-4fdb-aaf1-bf2fa8ad848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","timestamp":"2019. december. 01. 20:45","title":"Ezt a rendőrautót először saját maguknak kéne leinteni ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]