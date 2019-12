Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b2980ce-c5a0-49ce-8c43-d93690d584c4","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"Budapesti stadion- kontra egészségfejlesztés. Gondoljuk át alaposan, javasolja a szerző. Vélemény.","shortLead":"Budapesti stadion- kontra egészségfejlesztés. Gondoljuk át alaposan, javasolja a szerző. Vélemény.","id":"201949_ot_pont_jeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2980ce-c5a0-49ce-8c43-d93690d584c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d1a1fd-b69d-4306-9a58-0a8efa3c781b","keywords":null,"link":"/360/201949_ot_pont_jeles","timestamp":"2019. december. 06. 11:00","title":"Dénes Ferenc: A közpénzlicit megy, a közös gondolkodás nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","shortLead":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","id":"20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62017439-e8f8-44a4-ad5d-0cbc790da94c","keywords":null,"link":"/sport/20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","timestamp":"2019. december. 05. 14:11","title":"Botrány a gyorskorcsolyázóknál: „Egyre kevesebbet sírdogál Lina”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","shortLead":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","id":"20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43a68f-fea1-47d7-b72d-4255a71735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. december. 05. 22:00","title":"Kigyulladt egy autó a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt demokrata elnökjelölt először beszélt nyilvánosan a három évvel ezelőtti vereségéről.","shortLead":"A volt demokrata elnökjelölt először beszélt nyilvánosan a három évvel ezelőtti vereségéről.","id":"20191206_hillary_clinton_amerikai_elnok_donald_trump_orosz_beavatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c9e7fd-a88a-47c5-bd20-d9133eb6a0f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_hillary_clinton_amerikai_elnok_donald_trump_orosz_beavatkozas","timestamp":"2019. december. 06. 05:18","title":"Clinton szerint sokkal jobb elnök lett volna, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna állítani a hulladékhasznosítót. ","shortLead":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna...","id":"20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8ac6f7-b58d-40f3-88dc-dc350b40e70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","timestamp":"2019. december. 05. 18:00","title":"Nem érzi korrektnek menesztését az FKF-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és a OneDrive is megújult.","shortLead":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és...","id":"20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be62e5dd-dac8-4ffa-b4f7-3b78858a4f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","timestamp":"2019. december. 06. 08:33","title":"Nyissa meg a Wordöt vagy az Excelt a mobilján, nagyon meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt ennek fejében igénybe vettek. A kedvezményeket a következő években is igénybe vehetik, így ez a pénz a következő évek költségvetéseiből fog hiányozni.","shortLead":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt...","id":"20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcbd92-071d-4c68-a120-5603dc05bef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","timestamp":"2019. december. 05. 11:01","title":"Százmilliárdos aknán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már az ő kedvéért gyurmáznak. Az alapjogok köszönik, jól vannak.","shortLead":"Most már az ő kedvéért gyurmáznak. Az alapjogok köszönik, jól vannak.","id":"20191206_Ugy_formaljak_a_jogot_mint_a_gyurmat__mondta_a_diploma_nelkuli_helyettes_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b6163d-1713-4808-aa94-4536a8e57eae","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ugy_formaljak_a_jogot_mint_a_gyurmat__mondta_a_diploma_nelkuli_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 06. 09:18","title":"Úgy formálják a jogot, mint a gyurmát – mondta a diploma nélküli helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]