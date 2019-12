Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","shortLead":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","id":"20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df692709-d53e-40b5-a353-b0bb8445ab73","keywords":null,"link":"/elet/20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","timestamp":"2019. december. 10. 13:52","title":"Trolivezető mentett életet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek...","id":"20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c03b6c9-3cc5-4acd-a29a-39f3858476d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 10. 12:17","title":"A minimálbérről egyeztet a kormány a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség határozata ellentétes az Olimpiai Chartával , véli az orosz elnök.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség határozata ellentétes az Olimpiai Chartával , véli az orosz elnök.\r

","id":"20191210_Putyin_szerint_politikai_megfontolasbol_tiltottak_el_Oroszorszagot_tobb_vilagversenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ef0787-1c70-4437-8504-98d08dcc94b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_Putyin_szerint_politikai_megfontolasbol_tiltottak_el_Oroszorszagot_tobb_vilagversenyrol","timestamp":"2019. december. 10. 05:10","title":"Putyin szerint politikai megfontolásból tiltották el Oroszországot több világversenyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36c8d-7926-459b-bf88-43aa6de5c77e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-videós Daniel West elővette a mérnöki énjét, feláldozott két évet az életéből, és végre sikerült megépítenie a mesterséges intelligencia által működtetett építőkocka-válogató gépét.","shortLead":"A YouTube-videós Daniel West elővette a mérnöki énjét, feláldozott két évet az életéből, és végre sikerült megépítenie...","id":"20191209_lego_kocka_mesterseges_intelligencia_raspberry_pi_daniel_west_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f36c8d-7926-459b-bf88-43aa6de5c77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e1d6f-cfb7-4df9-aa74-9cd8fc6e465c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_lego_kocka_mesterseges_intelligencia_raspberry_pi_daniel_west_video","timestamp":"2019. december. 09. 10:03","title":"Videó: 30 kocka/perc sebességgel dolgozik a legóválogató gép, amit mesterséges intelligencia hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd04f9d-588e-4cb2-81cd-bf37b7568068","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Péter szerint hangulatkeltés zajlik.","shortLead":"Fekete Péter szerint hangulatkeltés zajlik.","id":"20191209_Levelben_nyugtatja_az_allamtitkar_a_fuggetlen_szinhazakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd04f9d-588e-4cb2-81cd-bf37b7568068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cfb27e-5841-4a89-88b6-38529f5745ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Levelben_nyugtatja_az_allamtitkar_a_fuggetlen_szinhazakat","timestamp":"2019. december. 09. 15:41","title":"Színházügy: levélben nyugtatja a függetleneket az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat háromnegyedén.","shortLead":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat...","id":"20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d32120e-d035-4452-84ce-36893d5477c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","timestamp":"2019. december. 09. 11:09","title":"Jöhet az év végi pénzeső, még csak az éves terv 76 százaléka az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nálunk csak 2,62 dollár egy nagy tejeskávé, Koppenhágában több mint a duplája. ","shortLead":"Nálunk csak 2,62 dollár egy nagy tejeskávé, Koppenhágában több mint a duplája. ","id":"20191210_budapest_az_egyik_legolcsobb_varos_starbucka_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62049108-7aa6-4df2-9f0a-e5b274b1ca8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_budapest_az_egyik_legolcsobb_varos_starbucka_index","timestamp":"2019. december. 10. 11:41","title":"Starbucks-index: Budapest az egyik legolcsóbb város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be a törvénymódosítást, amelyet szerdán már el is fogadhat a Parlament. A gyűlésen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be...","id":"20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b700698a-c7c0-4093-9de5-def8fc7c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","timestamp":"2019. december. 09. 18:05","title":"\"A kultúra nem a politikusoké\" Ezrek tüntettek a színházak szabadságáért – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]