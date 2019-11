Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","id":"20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08000b-042b-413b-b63c-953da2a27f65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","timestamp":"2019. november. 13. 13:48","title":"Évekig húzódó eljárások, hiábavaló kvóták – lesújtó kép az EU migrációs politikájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai külügyminisztérium.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai...","id":"20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355c16af-ad92-4ee6-be0c-78ad7ea25adb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","timestamp":"2019. november. 14. 09:18","title":"Elismerte az önjelölt bolíviai elnököt az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre. 