[{"available":true,"c_guid":"17e04af1-e910-427a-bb64-e993893c480e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191209_Adventi_mesenaptar__december_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e04af1-e910-427a-bb64-e993893c480e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a757404-9748-4f09-b503-5e0fb45ad873","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Adventi_mesenaptar__december_9","timestamp":"2019. december. 09. 08:01","title":"Adventi mesenaptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetés a színháztörvény ellen, százmilliókat veszélyeztet az óceánok oxigénszintjének csökkenése, Putyin trükkösen maradna hatalmon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetés a színháztörvény ellen, százmilliókat veszélyeztet az óceánok oxigénszintjének csökkenése, Putyin trükkösen...","id":"20191209_Radar360_nagyobb_baj_a_klimavaltozas_mint_a_rak_megbocsajt_a_megkeselt_tanarno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277eb5a7-ac62-4aa6-9f58-a75ec870f6bb","keywords":null,"link":"/360/20191209_Radar360_nagyobb_baj_a_klimavaltozas_mint_a_rak_megbocsajt_a_megkeselt_tanarno","timestamp":"2019. december. 09. 08:00","title":"Radar360: nagyobb baj a klímaváltozás mint a rák, megbocsájt a megkéselt tanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","shortLead":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","id":"20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a144419-c19c-4eb5-9821-608c765d6b75","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","timestamp":"2019. december. 09. 08:52","title":"Újabb embereket azonosítottak, akiket a fideszes képviselővel egyszerre tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint 2021-ben már nem lesz Lightning csatlakozó (sem?) az iPhone-okon.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint 2021-ben már nem lesz Lightning csatlakozó (sem...","id":"20191210_apple_iphone_13_lightning_csatlakozo_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5ce2b-974c-4ae1-8e18-d1177c73fa45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_apple_iphone_13_lightning_csatlakozo_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2019. december. 10. 11:03","title":"Kidobhatja még azt az egy telefontöltő-csatlakozót is az iPhone-okból az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","shortLead":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","id":"20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbbd815-15a8-4a28-bbd8-35f4d6a58171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","timestamp":"2019. december. 08. 19:27","title":"49 milliárd forintot nyaraltak el a magyarok Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb és legfrissebb híreket az üggyel kapcsolatban. ","shortLead":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb...","id":"20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d0d261-c654-4a9d-8603-2f5e68df1c31","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Mi lesz most a színházakkal? Kövesse velünk élőben az eseményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView telefonban, amelynél ismét csak a fotózás lesz fókuszban.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView...","id":"20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a1d970-e6e1-4d00-b6b6-09b230b3a5da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","timestamp":"2019. december. 09. 13:03","title":"Nem akárhogy fog fotózni a Nokia új telefonja, ráadásul 5G-s is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99fcd-2318-484d-a098-4d9bd0227b61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre feltételesen sem szabadulhat az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű vádlottja, mivel a Szegedi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú döntést.","shortLead":"Egyelőre feltételesen sem szabadulhat az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű...","id":"20191209_Egyelore_nem_szabadulhat_feltetelesen_sem_az_olaszliszkai_gyilkossag_harmadrendu_vadlottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be99fcd-2318-484d-a098-4d9bd0227b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65505ca-47e2-458f-96f0-570ae2ed72d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Egyelore_nem_szabadulhat_feltetelesen_sem_az_olaszliszkai_gyilkossag_harmadrendu_vadlottja","timestamp":"2019. december. 09. 17:06","title":"Börtönben marad az olaszliszkai gyilkosság harmadrendű vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]