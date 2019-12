Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbbce195-2804-4e54-a1a2-6cd25fc7ec38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette a Disney az újragondolt karácsonyi klasszikus három főszereplőjét. ","shortLead":"Bejelentette a Disney az újragondolt karácsonyi klasszikus három főszereplőjét. ","id":"20191211_Megvan_ki_lesz_a_foszereploje_az_uj_Reszkessetek_betoroknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbce195-2804-4e54-a1a2-6cd25fc7ec38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175a97d4-10fe-4e4d-a362-c01a66182ced","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Megvan_ki_lesz_a_foszereploje_az_uj_Reszkessetek_betoroknek","timestamp":"2019. december. 11. 10:11","title":"Megvan, ki lesz a főszereplője az új Reszkessetek, betörőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felülvizsgálta korábbi számítását, és környezetbarátabbnak minősítette az e-autókat az IVL svéd környezetkutató intézet. Tavalyelőtt még azt mutatták ki, hogy a villanyautók összességében még a dízeleseknél is jobban szennyezik a levegőt, ha a teljes életciklusukat veszik figyelembe, a gyártástól az újrahasznosításig.","shortLead":"Felülvizsgálta korábbi számítását, és környezetbarátabbnak minősítette az e-autókat az IVL svéd környezetkutató...","id":"201950_eautok_klimamerlege_tisztabb_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa37cd0-dd1a-4a8c-8aa2-6db7fa279417","keywords":null,"link":"/360/201950_eautok_klimamerlege_tisztabb_kep","timestamp":"2019. december. 12. 12:00","title":"Két év elteltével már nem is olyan rosszak az elektromos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","shortLead":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","id":"20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e7eb-bd66-481c-938c-ae87022581b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","timestamp":"2019. december. 11. 10:59","title":"A kormány 79 millióból tervezi megvizsgálni, miért süllyed egy szabadkai székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az összes megkérdezett 45 százaléka is azt mondta, nem kell a világverseny. Ha pedig az emberek megtudták, mekkora összeg lehet ez, még többen ellenezték a rendezést.","shortLead":"Az összes megkérdezett 45 százaléka is azt mondta, nem kell a világverseny. Ha pedig az emberek megtudták, mekkora...","id":"20191212_A_fideszesek_harmada_semmikepp_sem_akar_atletikai_vebet_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43b07a2-4958-4a73-8190-acf5d3de25cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_A_fideszesek_harmada_semmikepp_sem_akar_atletikai_vebet_Budapesten","timestamp":"2019. december. 12. 06:00","title":"A fideszesek harmada semmiképp sem akar atlétikai vébét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a59cf1d-e058-4cc0-84f3-b35029e6e582","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191211_Adventi_mesenaptar__december_11_A_negy_evszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a59cf1d-e058-4cc0-84f3-b35029e6e582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baf9e2b-f5ee-4f56-a07f-c0a75a91b21c","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Adventi_mesenaptar__december_11_A_negy_evszak","timestamp":"2019. december. 11. 08:03","title":"Adventi mesenaptár – december 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi hetekben Emmanuel Macron francia államfő sosem látott külpolitikai aktivitásról tett tanúbizonyságot: „agyhalottnak” nevezte a NATO-t, elkezdte szorgalmazni az EU és Oroszország közti kapcsolatok új alapokra helyezését, majd megtorpedózta, hogy Brüsszel meghatározza az Albániával és Észak-Makedóniával tervezett csatlakozási tárgyalások kezdő időpontját. A Foreign Policy elemzője szerint a francia elnök tudatosan politizál, és szövetségeseket keres.","shortLead":"Az utóbbi hetekben Emmanuel Macron francia államfő sosem látott külpolitikai aktivitásról tett tanúbizonyságot...","id":"20191211_macron_franciaorszag_kulpolitika_diplomacia_nato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d330bb-1deb-4b65-8407-e06369692f37","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_macron_franciaorszag_kulpolitika_diplomacia_nato","timestamp":"2019. december. 11. 16:21","title":"\"Macron új stratégiája, hogy hülyegyerek legyen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet is mentett. A legutóbbi eset is hasonló, az okosóra figyelmeztette a tulajdonosát az egyébként nehezen diagnosztizálható bajra.","shortLead":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet...","id":"20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b3e33c-d29c-49bd-830f-7e5f8fb28070","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","timestamp":"2019. december. 11. 12:03","title":"Már hatodjára csipogott be az órája a vacsora közben – ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]