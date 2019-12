Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78f77cdd-92aa-4864-a7b5-400e0c5f0992","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előttünk álló időszak ígéretes eszközei a virtuális és a fizikai valóságot keverő AR-szemüvegek lehetnek, amelyek a Pokémon Go alkotói szerint is komoly jövő előtt állnak.","shortLead":"Az előttünk álló időszak ígéretes eszközei a virtuális és a fizikai valóságot keverő AR-szemüvegek lehetnek, amelyek...","id":"20191212_pokemon_go_niantic_qualcomm_snapdragon_xr2_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78f77cdd-92aa-4864-a7b5-400e0c5f0992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b21ef0-9f7e-44e0-8fd2-f190beb7e6ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_pokemon_go_niantic_qualcomm_snapdragon_xr2_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_apple","timestamp":"2019. december. 12. 10:03","title":"A Pokémon Go alkotói egy másfajta világra vágynak, csinálnak is egy különleges szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5d7884-d66c-4ee3-98f6-4fd9657c4c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakók panaszkodnak, hogy semmilyen információt nem kaptak, de Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere sem tudta pontosan, milyen sportágak kapnak helyet az épületben.","shortLead":"A lakók panaszkodnak, hogy semmilyen információt nem kaptak, de Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere sem tudta...","id":"20191211_rakosmente_sportcsarnok_lakossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f5d7884-d66c-4ee3-98f6-4fd9657c4c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9a8848-3a20-4b91-9597-5a0281101f6c","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_rakosmente_sportcsarnok_lakossag","timestamp":"2019. december. 11. 16:35","title":" Szinte mindenki meglepődött, hogy 10 milliárdos sportcsarnokot kap Rákosmente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c0770d-f2f7-4602-95fa-0b7937da8ca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám szerinte nem 2016-ban, hanem egy évvel azelőtt. ","shortLead":"Ám szerinte nem 2016-ban, hanem egy évvel azelőtt. ","id":"20191211_dorner_gyorgy_ujszinhaz_mihalyi_gyozo_konfliktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c0770d-f2f7-4602-95fa-0b7937da8ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b3142b-7bbd-4fea-b6f6-cd8e66d3ab00","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_dorner_gyorgy_ujszinhaz_mihalyi_gyozo_konfliktus","timestamp":"2019. december. 11. 18:26","title":"Dörner elismerte, hogy volt konfliktus az Újszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38e26ed-e255-4409-83bb-57e73d3e2c1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális mentőhordágyban hozták fel a térdsérülést szenvedett nőt a mentők.","shortLead":"Egy speciális mentőhordágyban hozták fel a térdsérülést szenvedett nőt a mentők.","id":"20191211_30_meteres_melysegbol_hoztak_fel_egy_fiatal_not_a_barlangi_mentok_a_Matyashegyibarlangbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38e26ed-e255-4409-83bb-57e73d3e2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9467598b-1aa7-42ed-9e2d-2f45a939f001","keywords":null,"link":"/elet/20191211_30_meteres_melysegbol_hoztak_fel_egy_fiatal_not_a_barlangi_mentok_a_Matyashegyibarlangbol","timestamp":"2019. december. 11. 06:36","title":"30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester is. Itt a többi között áttárgyalják a főváros atlétikai vb-re szabott feltételeit, de a kormány is készül \"javaslatokkal\". Birtokunkba került az egyik kormányzati elképzelés. ","shortLead":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c315e019-2885-41ca-a0ca-73001cc596ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","timestamp":"2019. december. 12. 12:01","title":"Megszereztük a kormány egyik javaslatát, amit letesznek Karácsony elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármesternek azt javasolja a rendező: kaszát, kapát elő.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármesternek azt javasolja a rendező: kaszát, kapát elő.","id":"20191211_Schilling_Arpad_Orban_hadsereget_epit_es_haboruzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dd9f99-28a2-4fca-8319-11245da5a315","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Schilling_Arpad_Orban_hadsereget_epit_es_haboruzik","timestamp":"2019. december. 11. 12:19","title":"Schilling Árpád: Orbán hadsereget épít és háborúzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés érdekében tett erőfeszítéseiért kapta a kitüntetést, Stockholmban ugyanekkor 12 tudósnak és két írónak adták át a rangos elismerést. Több ország nagykövete Peter Handke Nobel-díja elleni tiltakozásképpen távol maradt az ünnepségtől. ","shortLead":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés...","id":"20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df21ec-201d-4919-9500-7b9703879965","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","timestamp":"2019. december. 11. 10:26","title":"Több száz tüntető zavarta meg Peter Handke Nobel-díjának az átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe kapaszkodnak a kormánypárti politikusok. L. Simon László szerint komolytalan arról vitázni, ami benne sincs a jelenlegi tervezetben. A KDNP-s Nacsa Lőrinc pedig azzal jött, lehet, az eredeti javaslatot egy referens állította össze, az nem a kormány álláspontja.","shortLead":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe...","id":"20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee5858b-8534-43fa-a015-761bc8719551","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","timestamp":"2019. december. 10. 21:46","title":"Minden erejével tagadja a Fidesz, hogy ennél is radikálisabban át akarta szabni a kulturális életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]