Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b36329-7099-41c8-8ef8-76becf6d71bc","c_author":"Gergely Márton, Németh András, Nyusztay Máté, Riba István","category":"360","description":"A programért lobbizó szakemberek szerint valós lehetősége van annak, hogy újra magyar űrhajós induljon a csillagok felé. Az biztos, hogy a magyar űrkutatás és -ipar igyekszik behozni a hátrányát, a világ űrkutatása pedig jelentős átalakulás előtt áll. ","shortLead":"A programért lobbizó szakemberek szerint valós lehetősége van annak, hogy újra magyar űrhajós induljon a csillagok...","id":"201949__ezereves_magyar_solyom__leintik_azorosz_urtaxit__zsebmuholdat_avilagnak__urkomporszag_kikot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b36329-7099-41c8-8ef8-76becf6d71bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff17b9-1540-47c1-9b69-498468a92e7e","keywords":null,"link":"/360/201949__ezereves_magyar_solyom__leintik_azorosz_urtaxit__zsebmuholdat_avilagnak__urkomporszag_kikot","timestamp":"2019. december. 05. 07:00","title":"Még nem látszik, hogy nagyobb lesz-e az ötéves űrterv lángja, mint a füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint a korábbi években.","shortLead":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint...","id":"20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639537e-cecd-41bb-99ec-f784fee001e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","timestamp":"2019. december. 04. 20:03","title":"Végre jött egy jó hír a globális felmelegedéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\" az állat életébe kerülhet.","shortLead":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\"...","id":"20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596c07da-fa72-481a-870c-81d98167201b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","timestamp":"2019. december. 04. 13:03","title":"Lényegében halálra ítélték a jegesmedvét, amelyiknek feliratot festettek a bundájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi amerikai filmes testülettől, amely kedden jelentette be idei díjazottjait.","shortLead":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi...","id":"20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd6961d-e0e4-4d15-b430-5697a5f4aed1","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","timestamp":"2019. december. 05. 08:10","title":"Az ír című film kapta a National Board of Review fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of Israel.","shortLead":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of...","id":"20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dea61d-7be9-41d7-b7bc-ac1f9e3be26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","timestamp":"2019. december. 04. 10:13","title":"Nagyon jó hír jött: áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A középdöntőhöz elég lenne egy pontot szerezni Románia ellen. ","shortLead":"A középdöntőhöz elég lenne egy pontot szerezni Románia ellen. ","id":"20191204_Noi_kezilabdavb_gyozott_es_meg_tovabbjuthat_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d4d4ea-9895-4218-8bfc-37131104607d","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Noi_kezilabdavb_gyozott_es_meg_tovabbjuthat_Magyarorszag","timestamp":"2019. december. 04. 13:17","title":"Női kézilabda-vb: győzött és még továbbjuthat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főtitkára hosszú távú megoldásokat szorgalmaz.","shortLead":"A szervezet főtitkára hosszú távú megoldásokat szorgalmaz.","id":"20191204_ENSZ_Uj_munkacsoport_foglalkozik_a_menekultkerdessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8b27d-1106-4346-b180-945ce60a392d","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_ENSZ_Uj_munkacsoport_foglalkozik_a_menekultkerdessel","timestamp":"2019. december. 04. 05:27","title":"ENSZ: Új munkacsoport foglalkozik a menekültkérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","shortLead":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","id":"20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c5e37-59db-464a-8978-191e485d92cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","timestamp":"2019. december. 04. 14:19","title":"A pécsi képviselők bérét is emelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]