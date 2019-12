Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","shortLead":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","id":"20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0034c4-3cff-4bfe-852e-21c8cc5b5f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","timestamp":"2019. december. 12. 10:07","title":"Villamossal keresték egy kissrác elveszett szüleit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte a KSH, miből állt össze a 6,4 százalékos ipari növekedés.","shortLead":"Részletezte a KSH, miből állt össze a 6,4 százalékos ipari növekedés.","id":"20191212_Ugy_porog_az_autogyartas_hogy_az_egesz_magyar_ipart_huzza_magaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2dcbc-772e-4737-863e-f0168f906079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Ugy_porog_az_autogyartas_hogy_az_egesz_magyar_ipart_huzza_magaval","timestamp":"2019. december. 12. 09:57","title":"Úgy pörög az autógyártás, hogy az egész magyar ipart húzza magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili tanácsadó szakpszichológus segítségével adunk most néhány tippet, hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban elkerülni a stresszt és a kiégést az utolsó decemberi hetekben. Az biztos, ha megengedőek vagyunk magunkkal szemben és lejjebb vesszük az elvárásokat, azzal nem válunk önmagunk ellenségévé.","shortLead":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili...","id":"sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c75f398-1434-4f34-8f1c-f8e6789f307f","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","timestamp":"2019. december. 12. 07:30","title":"Tippek és trükkök: Így vészelje át az év végi hajrát az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De hát akkor kivel? Esetleg a madarakkal? Vagy a növényekkel?","shortLead":"De hát akkor kivel? Esetleg a madarakkal? Vagy a növényekkel?","id":"20191213_hollik_istvan_klimavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3fa097-81ca-40c0-b9f3-92f5b2950afc","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_hollik_istvan_klimavedelem","timestamp":"2019. december. 13. 05:32","title":"Hollik: A klímavédelmet nem lehet az emberekkel megfizettetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ff58f3-7c52-4be7-b743-d78dc5a457b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vádlottra súlyosabb ítéletet szabtak ki, de akadtak, akiket minden vádpont alól felmentettek.","shortLead":"Több vádlottra súlyosabb ítéletet szabtak ki, de akadtak, akiket minden vádpont alól felmentettek.","id":"20191213_vorosiszapper_vadlottak_masodfoku_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ff58f3-7c52-4be7-b743-d78dc5a457b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092ae0f-7f7d-49ec-a354-ecf03ce077d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_vorosiszapper_vadlottak_masodfoku_itelet","timestamp":"2019. december. 13. 11:43","title":"Vörösiszapper: súlyosították az ítéletet másodfokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","shortLead":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","id":"20191212_csapadek_idojaras_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5777ad17-b34f-4c64-8e0d-502e8c1f9856","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_csapadek_idojaras_csutortok","timestamp":"2019. december. 12. 06:25","title":"Eső, havas és ónos eső, hó – ezeket hozza ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","shortLead":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","id":"20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11bb301-afa9-4c54-adbe-581e0c927aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","timestamp":"2019. december. 12. 19:24","title":"Trump: \"Nyugi Greta, nyugi!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99002e4-03cc-4b23-beff-96d341ec08b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg nem nevezett bűncselekmény elkövetésének vádjával megállították az ismert szibériai sámánt, Alekszandr Gabisevet, s nem engedték, hogy újra megkezdje Moszkváig tartó, közel hétezer kilométeres gyalogútját. A cél az lett volna, hogy a sámán megszabadítsa Oroszországot a „démoni” államfőtől.","shortLead":"Meg nem nevezett bűncselekmény elkövetésének vádjával megállították az ismert szibériai sámánt, Alekszandr Gabisevet, s...","id":"20191212_Putyin_maradhat__az_orosz_elnokot_elzavarni_akaro_samant_nem_engedtek_ki_Jakutszkbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99002e4-03cc-4b23-beff-96d341ec08b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db2f2b-a98f-4680-8ca9-75c52bed57d3","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Putyin_maradhat__az_orosz_elnokot_elzavarni_akaro_samant_nem_engedtek_ki_Jakutszkbol","timestamp":"2019. december. 12. 16:40","title":"Nem engedték ki Jakutszkból a sámánt, aki el akarta zavarni az orosz elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]