[{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bitai Zsófia reklámjogász szerint a Facebooknak már ketyeg az óra, így legkésőbb januárban ki kell fizetnie a Gazdasági Versenyhivatal rekordbírságát.","shortLead":"Bitai Zsófia reklámjogász szerint a Facebooknak már ketyeg az óra, így legkésőbb januárban ki kell fizetnie a Gazdasági...","id":"20191213_facebook_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_gvh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c18ddf1-3f4d-497b-8ff7-c9704ef0faba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_facebook_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_gvh","timestamp":"2019. december. 13. 14:03","title":"Egy jogász szerint hiába fellebbez a Facebook, ki kell fizetnie az 1,2 milliárd forintos bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","id":"20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e60d5e-afdb-4f8d-9bbd-660f4f6b36db","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","timestamp":"2019. december. 13. 14:04","title":"Lakóház robbant fel Németországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A menzapályázaton győztest hirdetett a Kispesti Önkormányzat illetékes bizottsága, azonban a tegnapi támadások után...","id":"20191212_Gajdanal_betelt_a_pohar_nem_irja_ala_a_menzaszerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08abb065-c2cd-43e3-a969-c6dd4e3449a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Gajdanal_betelt_a_pohar_nem_irja_ala_a_menzaszerzodest","timestamp":"2019. december. 12. 18:49","title":"Gajdánál \"betelt a pohár\" a támadások miatt, nem írja alá a menzaszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen kívül – két külföldi vásárban mértük fel az árakat, a díszeket, és persze a forralt borokat. Értek minket kellemes meglepetések, de még mindig van olyan helyszín, ahol nehéz karácsonyi hangulatba kerülni.","shortLead":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen...","id":"20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d76b7-628a-4e29-9b96-771a19ef7cda","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","timestamp":"2019. december. 13. 20:00","title":"Összeér a forralt bor és az égett zsírszag aromája – bejártuk az adventi vásárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs, hogy az egyszerűbb lesz a két és fél éve húzódó mostaninál. Az újraválasztott Boris Johnsonnak azonban az is fejfájást okozhat, hogy Skóciában és Észak-Írországban is megerősödtek a nacionalisták, akik egyáltalán nem osztják a kormány elképzeléseit a Brexitről.","shortLead":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs...","id":"20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4461f-1460-4ae9-afe4-6cf9bf33b8af","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","timestamp":"2019. december. 13. 15:08","title":"Azt hitte, itt a vége a Brexit-cirkusznak? Most jön a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis az új verziót sem fogadja el. Erről most nem egyeztettek részletesen. A Liget-projektet még nem engedte el a kormány, az atlétikai vb-ről viszont sikerült megállapodni. A Lánchíd felújítása biztos, az Alagúté viszont pénzhiány miatt nem.","shortLead":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde2398-cc8d-4b3b-bd0c-2ee8eec3925d","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Baljós árnyak: a színháztörvény új formájában sem tetszik Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","id":"20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a415cceb-1cfd-42b0-b4c5-9595393f99e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2019. december. 13. 14:31","title":"Varga bemondta: jön az új gazdaságvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]