[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok orosz válogatott nyerte a bronzérmet a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon, miután a vasárnapi helyosztón 33-28-ra legyőzte Norvégiát.","shortLead":"Az olimpiai bajnok orosz válogatott nyerte a bronzérmet a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női...","id":"20191215_Oroszorszag_a_harmadik_a_noi_kezilabda_vbn_ellenuk_jatszik_a_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2420c9-f1bd-4ba7-813d-68858a76a75d","keywords":null,"link":"/sport/20191215_Oroszorszag_a_harmadik_a_noi_kezilabda_vbn_ellenuk_jatszik_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. december. 15. 11:13","title":"Oroszország a harmadik a női kézilabda vb-n, ellenük játszik a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","shortLead":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","id":"20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140325c9-79cb-4c9e-9c61-2a22bf932ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","timestamp":"2019. december. 15. 21:48","title":"A vasúti menetrend változása miatt tüntettek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.","shortLead":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek...","id":"20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c274a1e9-2a60-4932-8194-5e4fabc68525","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","timestamp":"2019. december. 15. 16:18","title":"Megjött a friss időjárás-előrejelzés a jövő hétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: függöny, tarolás, űrmagyar, ámokfutás, zsarolás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191215_Az_en_hetem_Krusovszky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4782a305-3cb5-4b5a-b3ce-7085f673b3ee","keywords":null,"link":"/360/20191215_Az_en_hetem_Krusovszky","timestamp":"2019. december. 15. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénesnek van ötlete, kit lőjünk fel az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egész raj orosz tengeralattjáró tűnt fel korábban a NATO tengeri védelmi vonalánál, majd gyorsan mélytengeri szintre merültek és eltűntek. A tengeralattjárókra nukleáris rakéták is felszerelhetők.","shortLead":"Egy egész raj orosz tengeralattjáró tűnt fel korábban a NATO tengeri védelmi vonalánál, majd gyorsan mélytengeri...","id":"20191216_vlagyimir_putyin_orosz_haditengereszet_tengeralattjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07ad2e6-68cf-4687-9c24-cf992a47b7a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_vlagyimir_putyin_orosz_haditengereszet_tengeralattjaro","timestamp":"2019. december. 16. 18:03","title":"Furcsán mozgolódnak Putyin új tengeralattjárói, többek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","shortLead":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","id":"20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b954c-8de8-4f17-a844-f9a4419bd879","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","timestamp":"2019. december. 15. 18:58","title":"Nem elég, hogy szabálytalanul vontatott, még körözték is az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről tartandó újabb népszavazást és nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britanniához.","shortLead":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről...","id":"20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c025a2aa-4360-4e8f-8fd5-88bdb85684a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","timestamp":"2019. december. 15. 11:42","title":"Érlelődik a skótok és Boris Johnson összecsapása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d13cfd-680a-49a9-871b-4b86a1c38e64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az észt elnöknek kellett bocsánatot kérni.","shortLead":"Az észt elnöknek kellett bocsánatot kérni.","id":"20191217_A_34_eves_finn_miniszterelnokon_gunyolodott_egyet_az_eszt_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91d13cfd-680a-49a9-871b-4b86a1c38e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15cf393-af5d-4fd8-b5a6-757d279373a3","keywords":null,"link":"/elet/20191217_A_34_eves_finn_miniszterelnokon_gunyolodott_egyet_az_eszt_belugyminiszter","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"A 34 éves finn miniszterelnökön gúnyolódott egyet az észt belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]