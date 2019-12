Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10d81b20-996e-4d4d-91dc-40260e7562c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 millió font értékű ékszert vittek el Tamara Ecclestone-tól.","shortLead":"50 millió font értékű ékszert vittek el Tamara Ecclestone-tól.","id":"20191216_tamara_ecclestone_betores_lopas_ekszer_vagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d81b20-996e-4d4d-91dc-40260e7562c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ba027c-e00e-4ba8-b99e-9680c4e3adcd","keywords":null,"link":"/elet/20191216_tamara_ecclestone_betores_lopas_ekszer_vagyon","timestamp":"2019. december. 16. 15:42","title":"20 milliárd forintnyi ékszert loptak el Bernie Ecclestone lányától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","shortLead":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","id":"20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfffa45-593d-4103-9aa0-89d9fd0945b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","timestamp":"2019. december. 17. 20:48","title":"Behajtott egy kisteherautó egy áruházba, tizenegyen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","id":"20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdc230e-a2f1-4f84-a39e-d7787d1fbcd5","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Karácsony levelet írt Ádernek az új tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Növekvő kockázatot észlel a Magyar Nemzeti Bank abban, hogy európai banktársai túl lazák, miközben ő a felgyorsult forintgyengülés ellenére sem nyúl a kamatokhoz. Meglehet azonban, hogy a háttérben mégis tett a magyar valuta védelmében.","shortLead":"Növekvő kockázatot észlel a Magyar Nemzeti Bank abban, hogy európai banktársai túl lazák, miközben ő a felgyorsult...","id":"201950__stabilitasi_jelentes__novekvo_kockazat__babavaro_hitel__forinttamasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b1a1f-59e7-4131-bf3f-8b3f39322093","keywords":null,"link":"/360/201950__stabilitasi_jelentes__novekvo_kockazat__babavaro_hitel__forinttamasztas","timestamp":"2019. december. 17. 07:00","title":"Mit kezdenek Matolcsyék a gyenge forinttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze az erdők, miközben folyamatosan tűnnek el. Ennek vetnek véget az EU.","shortLead":"A klímaváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze az erdők, miközben folyamatosan tűnnek el. Ennek vetnek...","id":"20191217_erdoirtas_megallitasa_kornyezetvedelem_unios_tagorszagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2e64aa-f723-43a3-b3a1-238e9b19f952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_erdoirtas_megallitasa_kornyezetvedelem_unios_tagorszagok","timestamp":"2019. december. 17. 05:25","title":"Az uniós tagországok összefogást sürgetnek az erdőirtás megállítása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség többek között színházterem és művészeti galéria kialakítására fordítja a kulturtaót helyettesítő támogatást.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség többek között színházterem és művészeti galéria kialakítására fordítja...","id":"20191216_Kulturalis_komplexumra_koltene_a_kozel_ketmilliard_a_forint_Koves_Slomoek_eloadomuveszeti_szervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dec6d3e-742a-4e1c-803e-7316b20674b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Kulturalis_komplexumra_koltene_a_kozel_ketmilliard_a_forint_Koves_Slomoek_eloadomuveszeti_szervezete","timestamp":"2019. december. 16. 13:51","title":"Közel kétmilliárdot költhet kulturális komplexumra Köves Slomóék szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját...","id":"20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885eaca4-aac4-4af8-8a5a-8d892e84a7a6","keywords":null,"link":"/360/20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Radar360: Nagy Ervin pöcegödör politikai életről beszélt, Orbán stadionban ünnepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött tetemeket gyűjtöttek be. Bélmegyeren egyszerre tizenegy elhullott vadban mutatták ki a kórt, erre eddig alig volt példa.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött...","id":"20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cade03b0-ecbe-4bc0-b41f-2a6a5ed90b83","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","timestamp":"2019. december. 17. 09:40","title":"Bélmegyeren egyszerre tizenegy vaddisznótetemben mutatták ki a sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]