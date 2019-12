Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03eb718-cbd9-4762-b440-7c6579e499cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök még a villamoson elfogták azt a férfit, aki többször megszúrt egy iskolás csoportot kísérő tanárt.","shortLead":"A rendőrök még a villamoson elfogták azt a férfit, aki többször megszúrt egy iskolás csoportot kísérő tanárt.","id":"20191219_Iskolascsoportot_kisero_tanart_szurt_meg_egy_ferfi_a_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03eb718-cbd9-4762-b440-7c6579e499cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390aca18-3138-4181-b993-bccaf8e4bfad","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Iskolascsoportot_kisero_tanart_szurt_meg_egy_ferfi_a_villamoson","timestamp":"2019. december. 19. 09:42","title":"Iskoláscsoportot kísérő tanárt szúrt meg egy férfi a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Komplex nagyberuházás finanszírozása a cél - válaszolta a BDPST Zrt. a kérdésre, miért kaptak több, mint nyolcmilliárd forint kölcsönt az állami MFB-től.","shortLead":"Komplex nagyberuházás finanszírozása a cél - válaszolta a BDPST Zrt. a kérdésre, miért kaptak több, mint nyolcmilliárd...","id":"20191218_84_milliard_forint_allami_kolcsonnel_segitik_Tiborczek_luxushotelepiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f872460-7ad5-4c61-8a5a-bb911d5b9207","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_84_milliard_forint_allami_kolcsonnel_segitik_Tiborczek_luxushotelepiteset","timestamp":"2019. december. 18. 06:24","title":"8,4 milliárd forint állami kölcsönnel segítik Tiborczék luxushotel-építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető túlélte.","shortLead":"Az elkövető túlélte.","id":"20191219_emberoles_elettars_felgyujtott_haz_melykut_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7415b46b-5bec-4e37-b3da-8cf22f1370ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_emberoles_elettars_felgyujtott_haz_melykut_rendorseg","timestamp":"2019. december. 19. 05:43","title":"Megölte az élettársát, aztán magukra gyújtotta a házat egy mélykúti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ombudsmani vizsgálat a győri gyerekgyilkosság miatt, tízezrek az utcán Prágában, ma szavaznak az alkotmányos vádemelési eljárásról Trump ellen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ombudsmani vizsgálat a győri gyerekgyilkosság miatt, tízezrek az utcán Prágában, ma szavaznak az alkotmányos vádemelési...","id":"20191218_Radar360_Karacsony_Aderhez_fordult_a_tbtorveny_miatt_19_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57259084-c905-42a6-974d-ca0506564b48","keywords":null,"link":"/360/20191218_Radar360_Karacsony_Aderhez_fordult_a_tbtorveny_miatt_19_fok_is_lehet","timestamp":"2019. december. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony Áderhez fordult a tb-törvény miatt, 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","id":"20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdc230e-a2f1-4f84-a39e-d7787d1fbcd5","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Karácsony levelet írt Ádernek az új tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője a hvg.hu-nak adott interjúban. Donáth Anna szerint Várhelyi Olivérnek nagyon oda kell majd figyelnie, mert nemcsak az Európai Parlament, hanem a Bizottság is figyelni fogja minden lépését. A Fidesz EP-képviselői Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek, az önkormányzati választásokhoz viszont néppárti politikus is gratulált. ","shortLead":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és...","id":"20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbdf87a-5bf5-407a-a67e-290cf74e379e","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","timestamp":"2019. december. 18. 06:30","title":"Donáth Anna: A Fidesz sem számított rá, hogy Kováccsal ennyire kihúzzák a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi.","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]