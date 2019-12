A 2019-es Sziget legnagyobb sztárjainak – mások mellett Ed Sheeran, a Florence & The Machine, a Foo Fighters, Post Malone, a The National vagy a Twenty One Pilots – exkluzív, dedikált lemezeit, setlist-jeit illetve instax fotóit lehet megvásárolni december 20-án 11 órától a Sziget webáruházában. A bevételt a Superar programnak ajánlják fel a fesztivál szervezői.

Tavaly a sztárok által dedikált gitárokat árvereztek a Sziget szervezők, idén a legnagyobb fellépők exkluzív bakelitjeit kínálják eladásra, hogy a bevételből is támogassák a Superar Zeneművészeti Alapítványt, mely azzal a céllal jött létre, hogy a közös zenélés eszközein keresztül inspirálja a programban résztvevő gyermekeket, különös tekintettel azokra, akik környezetükből adódóan nem jutnak hasonló lehetőségekhez.

“Immár második éve biztosítjuk a Superar magyarországi programjának teljes éves költségvetését, melynek egy részét teszi ki a mostanihoz is hasonló jótékonysági akciókból befolyt összeg” – mondja Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, hozzátéve, hogy a Superar úgyanúgy, mint a Szabadság Szigete, a sokszínű közösségbe való tartozás élményét nyújtja.

Idén tehát a szigetes sztárok kézjeggyel ellátott vinyl lemezeit lehet megvásárolni, nevezetesen Ed Sheeran – X, a Florence and The Machine – High as Hope, a Foo Fighters – Foo Fighters, Post Malone – Beerbongs&Bentleys, a The National – Sleep Well Beast illetve a Twenty One Pilots – Blurryface című nagylemeze kerül a Sziget webshopjába.