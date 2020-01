Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9","c_author":"Hont András - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és Tóta W. Árpád ezúttal is folytatták vitájukat az ellenzék sikerességéről és az Orbán-rendszer konszolidációjáról, valamint a fiatalok és a Fidesz viszonyáról.\r

\r

","shortLead":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és...","id":"201951_sztalingradtol_kispestig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69fc723-0d75-4d0e-a495-ebc909c3b2f1","keywords":null,"link":"/360/201951_sztalingradtol_kispestig","timestamp":"2019. december. 31. 08:15","title":"A NER még mindig buli, de nem jut Ráhel minden srácnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év melegebb volt, mint a 2018-as. ","shortLead":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év...","id":"20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d11c7a3-8cce-44da-9541-3e328fa36539","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","timestamp":"2020. január. 01. 09:22","title":"Meleg és szélsőséges évünk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","shortLead":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","id":"20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755240b0-d247-4fa7-ad3a-f565e7b0cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","timestamp":"2020. január. 02. 07:17","title":"Rengeteg szemetet hagytak maguk után a fővárosi szilveszterezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Győrfi Pál szerint a szilveszter az egyik legnagyobb erőpróbája a mentőknek.","shortLead":"Győrfi Pál szerint a szilveszter az egyik legnagyobb erőpróbája a mentőknek.","id":"20191231_megerositett_szolgalat_mentok_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeddeb3-f27f-4ca1-8aaf-586864e473c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_megerositett_szolgalat_mentok_szilveszter","timestamp":"2019. december. 31. 15:14","title":"Megerősített szolgálattal készülnek a mentők szilveszterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910797b-cafd-4924-be90-fd4c01dbd6fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten meghaltak egy szórakozóhelyen.","shortLead":"Ketten meghaltak egy szórakozóhelyen.","id":"20200101_Lovoldozesek_voltak_szilveszterkor_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e910797b-cafd-4924-be90-fd4c01dbd6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e386fa5-6e5b-401b-8e05-5cd462c4dc81","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Lovoldozesek_voltak_szilveszterkor_Amerikaban","timestamp":"2020. január. 01. 21:50","title":"Lövöldözések voltak szilveszterkor Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő stadion. Termékeny évet zárt a Duma Aktuál, mi pedig összegyűjtöttük a legjobb poénokat. ","shortLead":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő...","id":"20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f0a2f-6fff-4b1d-b1fe-a81133c56eb6","keywords":null,"link":"/360/20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","timestamp":"2019. december. 31. 19:00","title":"Ferihegy áthelyezésétől Borkai Zsolt el nem mondott beszédéig - Duma Aktuál best of 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","shortLead":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","id":"20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8940150-5a15-47e5-b5d0-9745be1218e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 01. 06:41","title":"Szilveszteri napsütésben lepték el Budapest szívét a legszebb oldtimerek - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]