[{"available":true,"c_guid":"f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt a riasztás.\r

\r

","shortLead":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt...","id":"20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937a29f-1961-4b2f-b4a3-eb3942020996","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","timestamp":"2020. január. 12. 21:05","title":"Nukleáris riadóra ébredtek vasárnap Ontarióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43d5df-4121-444a-a201-59541af27efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az abortusz felelősségét nem szabad csak a nőre terhelni” – mondta Veres András.","shortLead":"„Az abortusz felelősségét nem szabad csak a nőre terhelni” – mondta Veres András.","id":"20200114_Lelki_tamogatassal_segiti_az_anyakat_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_gyermekvallalasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43d5df-4121-444a-a201-59541af27efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c590d792-0a64-48e1-b0c8-199b98ae08e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Lelki_tamogatassal_segiti_az_anyakat_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_gyermekvallalasban","timestamp":"2020. január. 14. 08:16","title":"Lelki támogatással segíti az anyákat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a gyermekvállalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","shortLead":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","id":"202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b9348f-afc9-4a08-a5ac-7dcf67ef7f98","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","timestamp":"2020. január. 14. 10:00","title":"Ady Endre csúnyákat írt a papokról, lecsukatták a bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","shortLead":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","id":"20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20045e39-c0a2-49dd-8316-98c7796ceb05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","timestamp":"2020. január. 14. 06:13","title":"Ön venne használt rúzst? Ez lehet a következő őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","shortLead":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","id":"20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024b8727-273f-4d61-bb76-6b93e82435dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","timestamp":"2020. január. 12. 15:26","title":"Félidős konzultációt tart Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választókerületi elnökeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27a0cb1-702f-4cc5-85f8-a2754671c4a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőteret is lezárták a fővárosban.","shortLead":"A repülőteret is lezárták a fővárosban.","id":"20200112_Tizezrek_menekulnek_a_hamarosan_kitoro_Taal_vulkan_elol_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27a0cb1-702f-4cc5-85f8-a2754671c4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e268b2-d3cb-4f7c-a6ce-56f986a427a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Tizezrek_menekulnek_a_hamarosan_kitoro_Taal_vulkan_elol_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. január. 12. 17:31","title":"Tízezrek menekülnek a hamarosan kitörő Taal vulkán elől a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","shortLead":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","id":"20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4462cc-33b6-417e-be15-859468823d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","timestamp":"2020. január. 13. 05:27","title":"Oscar-díj: Ma eldől, ismét izgulhatunk-e magyar filmért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orvosoknak szállíthat informatikai rendszereket az elmúlt hónapok közbeszerzéseinek egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Orvosoknak szállíthat informatikai rendszereket az elmúlt hónapok közbeszerzéseinek egyik legnagyobb nyertese.","id":"20200113_Ujabb_kozbeszerzesen_nyert_a_4iG_masfel_honap_alatt_mar_8_milliard_forintnal_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfe2f7b-492b-4f16-b5d8-e2c116751ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Ujabb_kozbeszerzesen_nyert_a_4iG_masfel_honap_alatt_mar_8_milliard_forintnal_tart","timestamp":"2020. január. 13. 10:42","title":"Újabb közbeszerzésen nyert a 4iG, másfél hónap alatt már 8 milliárd forintnál tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]